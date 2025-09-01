Nicolás González, a un paso del Atlético.

El Atlético de Madrid está en las etapas finales de las negociaciones para incorporar a Nicolás González, delantero argentino de 27 años, proveniente de la Juventus. La operación se realizaría como cesión por un millón de euros, con una opción de compra obligatoria de 33 millones, vinculada al número de partidos disputados.

Esta incorporación busca reforzar las bandas del equipo, debilitadas por las salidas de Lino, Riquelme y Correa, y la falta de especialistas en esas posiciones.

González, quien brilló en la Fiorentina con 38 goles en tres temporadas, busca recuperar su mejor nivel tras una temporada más discreta en la Juventus, donde registró cinco goles y cuatro asistencias en 2.378 minutos. Su llegada al Atlético le permitiría competir por un puesto en la banda derecha con Giuliano, aportando desborde, remate y juego aéreo. Además, podría desempeñarse como interior izquierdo, posición en la que Cholo Simeone ha utilizado a Thiago Almada.

La incorporación de González también tiene un componente internacional, ya que el jugador busca recuperar su lugar en la selección argentina para el próximo Mundial, tras haberse perdido la anterior edición por lesión. Con 43 apariciones y seis goles con la albiceleste, está convocado para este parón, aunque podría viajar antes a Madrid para ultimar su acuerdo con el Atlético.

La operación está en su fase final, y se espera que el club haga oficial su llegada en las próximas horas, sumándose a otros jugadores como Julián Álvarez, Almada, Giuliano, Nahuel Molina y Musso, quienes comparten la pasión por el mate y aspiran a defender el título mundial con Argentina.