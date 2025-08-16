Una niña de 10 años se convierte en maestra internacional de ajedrez y se impone a profesionales veteranos

Bodhana Sivanandan, una niña de 10 años originaria de Harrow, Londres, ha logrado una hazaña extraordinaria en el mundo del ajedrez. Con un talento precoz, se ha convertido en la Maestra Internacional Femenina más joven, destacándose por su increíble capacidad para derrotar a jugadores experimentados.

Su logro más reciente sorprende incluso a los expertos: venció al gran maestro Peter Wells, de 60 años, en el Campeonato Británico de Ajedrez 2025, convirtiéndose en la jugadora femenina más joven en conseguirlo. El camino de Bodhana comenzó de manera inesperada durante la pandemia de Covid-19, cuando recibió un tablero de ajedrez que despertó su curiosidad.

Un talento fuera de lo común

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha reconocido públicamente el extraordinario talento de Bodhana. Su selección para representar a Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez en Hungría la convirtió en la persona más joven en representar a su país en cualquier deporte, un logro que refleja su increíble dedicación.

Su padre, Siva Sivanandan, un ingeniero, confiesa su asombro ante el talento de su hija. “Intento descubrir si alguno de mis primos o familiares juega… pero nadie tiene energía ni habilidades de ajedrez”, comentó, subrayando lo extraordinario de su capacidad.

Las medallas obtenidas en campeonatos europeos por categorías de edad confirman que Bodhana no es un caso aislado, sino un verdadero prodigio en ascenso. Su visión no se limita a los logros actuales: aspira a convertirse en gran maestra, rompiendo barreras en un mundo tradicionalmente dominado por hombres.