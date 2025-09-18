La nueva idea de Luis Enrique que está prohibida en España

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), ha vuelto a sorprender al mundo del fútbol con una decisión innovadora durante el partido contra el Lens, que finalizó con victoria 2-0 para los parisinos. A pesar de haberse fracturado la clavícula recientemente, el técnico asturiano se presentó en el Parque de los Príncipes con un cabestrillo en el brazo izquierdo. Durante la primera mitad del encuentro, se ubicó en la tribuna de prensa, sentado junto a los periodistas acreditados, para observar el partido desde una perspectiva diferente.

Esta decisión no fue casualidad. Luis Enrique explicó que se inspiró en entrenadores de rugby y fútbol americano, quienes suelen analizar los partidos desde las alturas para obtener una visión más amplia del juego. Según el técnico, esta perspectiva le permitió "controlar todo" lo que ocurría en el campo. En rueda de prensa, afirmó: "Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Puedo controlarlo todo".

Tras el descanso, Luis Enrique descendió al banquillo para dirigir directamente a sus jugadores. Esta combinación de observación desde la tribuna y dirección desde el banquillo le permitió tener una visión más completa del rendimiento de su equipo. El técnico no descartó utilizar esta estrategia en futuros partidos, destacando que le brinda la oportunidad de ofrecer una charla más precisa durante el descanso, basada en una observación detallada del juego.

La prensa francesa elogió tanto la valentía de Luis Enrique al asistir al partido solo tres días después de ser operado como su enfoque innovador. Se especula si repetirá esta fórmula en el próximo encuentro de la Champions League contra la Atalanta. Lo que está claro es que el técnico asturiano continúa desafiando las convenciones del fútbol con su estilo único y su constante búsqueda de nuevas formas de mejorar el rendimiento de su equipo.