Nueva rajada de Paddy Pimblett contra Ilia Topuria: "Me encantaría ir al Bernabéu y golpearle la cara"

Paddy Pimblett vuelve a la carga contra Ilia Topuria. Habían pasado unas semanas después de sus últimas palabras contra el hispano-georgiano, pero la realidad es que no se lo puede sacar de la cabeza y ha vuelto a atacar con unas declaraciones.

La rivalidad entre ambos sigue más viva que nunca, y todo parece indicar que hasta que sus caminos no se crucen no acabará por resolverse. Lo cierto es que el de Liverpool aún tiene opciones para ser el próximo contendiente, y pretende exprimirlas al máximo.

En declaraciones recientes, Ilia Topuria aseguró que la UFC no se había puesto en contacto con él, por lo que las negociaciones aún no habían comenzado para determinar qué fecha y a qué rival se enfrentará para defender el cinturón del peso ligero.

Ante esta situación, Paddy Pimblett quiere posicionarse como el favorito por la promotora y ha vuelto a retar a Ilia Topuria.

El nuevo ataque de Pimblett a Ilia Topuria

Ninguno de los dos luchadores se guarda apreció. Desde el momento en el que Pimblett habló mal de Georgia, muchas cuentas quedaron pendientes entre ambos. Sin embargo, es el propio inglés el que constantemente manda mensajes al hispano-georgiano, y así ha ocurrido de nuevo.

En una entrevista para el canal de Youtube de Daniel Montiel, más conocido como 'Eldoberdan13', el de Liverpool ha retado a Ilia Topuria para pelear en el Santiago Bernabéu, asegurando que desea golpearle la cara: "Quiero pelear con Ilia Topuria. Cuando sea y donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y golpearle la cara. Hacerlo en España frente a tus falsos compatriotas porque realmente eres alemán. Me encantaría golpearle la cara frente a 90.000 personas en el Bernabéu", declaraba.

Un mensaje con el que Pimblett quiere hacerse sonar y buscar un hueco para ser el siguiente por el cinturón. La UFC no tiene rival para Ilia y el inglés está jugando sus cartas para tener la oportunidad.

Ilia Topuria también quiere a Pimblett en el Bernabéu

A pesar del reto de Paddy Pimblett, lo cierto es que este escenario ya fue contemplado por el campeón hace unos meses. Y es que tres años después de que iniciara su enemistad, sus caminos se han juntado en la división de las 155 libras.

Pimblett arrasó en su último combate contra Michael Chandler, y demostró al mundo entero por qué se encuentra entre los mejores peleadores del peso ligero. Su desempeño fue tal, que lo que antes eran críticas ahora es admiración, logrando la atención de Ilia Topuria, que ideó un plan antes de hacerse campeón y donde incluía a 'The Baddy'.

Durante una entrevista con Joe Rogan, Topuria dio algunas pinceladas acerca de sus objetivos futuros. Todo pasaba por ser campeón, y después enfrentarse al inglés en el mejor escenario posible. "Tras obtener el cinturón, lo que más me emociona es una pelea con Paddy Pimblett. La UFC podría hacer este combate en el Santiago Bernabéu con 80.000 aficionados", aseguraba el hispano-georgiano en abril.

Habrá que esperar a 2026 para ver a Topuria de regreso

No obstante, el regreso de Ilia Topuria parece que no se producirá en 2025. Su hermano Aleksandre peleará el próximo 22 de noviembre, por lo que los esfuerzos de ambos hermanos estarán en ese combate. El hispano.georgiano, como es habitual, formará parte del campamento de preparación de su hermano, por lo que se antoja complicado que Ilia Topuria acepte una pelea antes de final de año.

Según se especula, con todo el futuro incierto, Ilia podría volver a la jaula de la UFC para el mes de febrero o marzo de 2026. Por ello, Pimblett tendrá que esperar sentado si quiere ser el siguiente.