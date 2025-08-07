Un nuevo español, a punto de entrar en la UFC: la historia de Hecher Sosa, el 'Guanche Warrior'

Las MMA españolas viven un momento dulce. Hace unos años, encontrar un peleador español dentro de la mayor compañía de artes marciales mixtas era algo prácticamente imposible. Sin embargo, a día de hoy se está volviendo algo más frecuente de lo que jamás se podría pensar.

El mayor representante de ello es Ilia Topuria, que se ha convertido en campeón de la UFC en dos divisiones diferentes. Sin embargo, muchos otros grandes nombres ponen en alto la bandera española. Por un lado se encuentra Joel Álvarez, que ha demostrado estar entre la 'élite' de la compañía y, tras nueve combates (siete de ellos acabando en victoria) ha tomado la decisión de subir al peso wélter.

Por otro, el valenciano Dani Bárez ya ha logrado debutar en la UFC y conseguir su primera victoria en el peso mosca. A pesar de su última derrota, se espera que el español regrese a la jaula más pronto que tarde.

A ellos se suma Aleksandre Topuria, que ya ha debutado dentro de la promotora con victoria, y también se espera que esté de regreso dentro de poco tiempo. Sin embargo, a estos cuatro representantes se suma Hecher Sosa, también conocido como el 'Guanche Warrior', que podría entrar en el 'rooster' de la UFC próximamente.

Hecher Sosa, a un paso de entrar en la UFC

El canario lleva llamando a la puerta de la mayor compañía de artes marciales mixtas varios años. Sus actuaciones a nivel nacional eran de otra categoría y por fin le ha llegado la oportunidad. El español pertenecía a WOW, la empresa más grande de MMA en España, con un gran vínculo con la UFC gracias a la colaboración de Ilia Topuria.

Hecher Sosa posee un historial de 13-1, pero su entrada a la UFC lleva sonando varios meses. En su última actuación, el canario deslumbró con un TKO sobre Yaman El Diamante, algo que muy probablemente ha provocado la llamada de la UFC.

Y es que tras varios años de trayectoria profesional, el actual campeón de WOW en el peso gallo recibió la llamada de la UFC para participar en el Dana White's Contender Series el próximo 16 de septiembre, donde tendrá la oportunidad de ganarse un contrato con la UFC en caso de ganar su combate contra el brasileño Mackson Lee.

¿Qué es el Dana White's Contender Series?

El Dana White's Contender Series es un programa de televisión deportivo en directo que se emite a modo de serie. Se trata de un formato creado en 2017 y producido por la UFC con el objetivo de captar talento a nivel internacional.

La UFC contacta con prospectos de todo el mundo y de todas las categorías con el fin de incorporar a los mejores luchadores. Por ello, la compañía organiza combates que se celebran en sus instalaciones, ubicadas en el UFC Apex de Las Vegas.

El equipo directivo de la UFC se encuentra presencialmente en estos combates, y es ahí donde deciden, en función de la actuación de cada peleador, qué luchadores entran en plantilla dentro de la empresa.

En este sentido, el criterio de selección de los peleadores es totalmente subjetivo, lo que significa que no solo vale ganar. Por ello, un buen rendimiento por parte del canario puede darle la oportunidad de ser miembro de la mayor compañía de artes marciales mixtas.

El sueño de Hecher Sosa

El canario lleva esperando esta oportunidad mucho tiempo. Los años pasaban, las victorias se sucedían pero la llamada de hacía de rogar. Hasta que por fin ha llegado. Hecher Sosa tendrá la opción de ganarse un contrato dentro de la UFC el próximo 16 de septiembre después de mucho sufrimiento personal y profesional.

Es la recompensa al esfuerzo y la dedicación durante años. El español ha perseguido su sueño y lo ha encontrado. "He pasado mucho en el plano emocional con todo lo que me ha pasado con mi familia, me he hecho más maduro y hambriento. Todo eso jugará a mi favor. Voy a pelear donde quiero y donde me merezco. Lo he visualizado 2.000 veces. Acabaré con mi rival", aseguraba Hecher en una entrevista para ABC.

El último obstáculo antes de llegar a la UFC

Sin duda, acceder a la UFC es el paso más complicado de un peleador profesional. Sin embargo, el canario está a tan solo una actuación de hacer historia para las MMA españolas. Y es que de vencer y realizar un buen papel, Hecher sería el primer español en acceder a la promotora a través del Dana White's Contender Series.

Enfrente tendrá a Mackson Lee, un brasileño invicto con un historial de 9-0 a su favor, con todas sus victorias a través de la vía de la finalización. Se trata de un luchador agresivo, con un buen pateo y un estilo de pelea peculiar.

No obstante, el canario ya ha asegurado que no desaprovechará la oportunidad por la que ha puesto "sangre, sudor y lágrimas". El 16 de septiembre Hecher Sosa tendrá la oportunidad que ha soñado durante toda su vida. La que soñó su padre, que lo ha acompañado en cada combate. La que soñó toda su familia y su entorno más cercano. Septiembre, en definitiva, puede quedar marcado en rojo como un nuevo triunfo español dentro de las MMA españolas.