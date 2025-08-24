Nuevo récord en el coleccionismo deportivo: esto han pagado por una carta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant

Un cromo deportivo única firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant acaba de alcanzar un precio de venta sin precedentes, al superar los 12,9 millones de dólares. La pieza, de la colección Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs (2007–08), era una pieza de uno entre uno (1-of-1), lo que la convirtió en un objeto sumamente codiciado en el mundo del coleccionismo deportivo.

La venta —gestionada por Heritage Auctions— superó con creces el anterior récord de una tarjeta deportiva, el cual correspondía a una pieza de Mickey Mantle vendida por 12,6 millones en 2022. Este nuevo hito posiciona a la tarjeta Jordan–Bryant como la más cara vendida en su categoría hasta la fecha.

Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage, destacó el valor excepcional de esta tarjeta por su singular combinación de firmas y logotipos de uniforme auténticos (Logomans). Además, aclaró que, aunque la tarjeta recibió una calificación de 6 por PSA (Professional Sports Authenticator), esa valoración carecía de relevancia debido a su carácter único (1-of-1).

La venta marcó un cambio en el panorama de los coleccionables deportivos modernos. Mientras tanto, coleccionistas han destinado sumas millonarias por piezas individualizadas firmadas por Kobe Bryant —como dos tarjetas Panini Flawless Logoman, vendidas por 1,7 y 2,3 millones respectivamente— pero esta última alcanzó una dimensión histórica sin precedentes.

Este récord reaviva el fervor por los objetos de colección de leyendas del baloncesto y reafirma el poder cultural y económico de figuras como Jordan y Bryant, cuyas huellas siguen resonando incluso en el mercado de memorabilia décadas después de su apogeo deportivo.