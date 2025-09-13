Del oro de María Pérez a una experiencia VIP por 9.000 euros viendo a Duplantis o Noah Lyles

Después del oro en los 35 kilómetros marcha de María Pérez disfrutar de los saltos con pértiga de Armand Duplantis, del duelo de velocistas entre Noah Lyles y Letsile Tebogo o de la adrenalina de los finales ajustados de las carreras del mediofondo con todo lujo de detalles es posible en los Mundiales de Tokio, para los que la organización ofrece una experiencia VIP con precios que superan los nueve mil euros.

El Programa de Hospitalidad (Hospitality Box) es un nuevo producto diseñado por World Athletics y la organización de los Mundiales que permitirá a los aficionados disfrutar de un momento especial. Se trata de ofrecer una experiencia diferente, incluyendo un trato personalizado, un acceso por puertas exclusivas, una sala de espera que se puede utilizar antes y después de las competiciones y una variedad de productos de comida en buffet con servicio ilimitado de bebidas premium.

La exclusividad de esta experiencia con vista inmersiva tiene un coste muy elevado. En función de la modalidad elegida, los precios varían entre los 430 euros del programa más barato pasando por los 725 del intermedio hasta los 9.000 del más caro. "Gracias a los servicios de Box Hospitality nos aseguraremos de que los momentos únicos de los Mundiales de atletismo se conviertan en una experiencia memorable para todos los visitantes. Una forma diferente de vivir el deporte en un ambiente exclusivo", apuntan desde World Athletics.

Este servicio de lujo desde los palcos exclusivos del Estadio Olímpico de Tokio tiene como añadido la experiencia de disfrutar del acompañamiento de exatletas que se pasarán por esta zona para comentar la competición junto con los clientes.

World Athletics destinará más de ocho millones de dólares a los premios (8.498.000) que se repartirán entre los medallistas y todos los finalistas. Los que ganen un oro se embolsarán 70.000 dólares, la plata 35.000 y el bronce 22.000. En relevos, los oros se pagarán a 20.000 dólares a repartir entre todo el equipo participante.

Además, la organización también pagará 100.000 dólares como extra a todos aquellos que consigan récords mundiales y consigan inscribir su nombre en letras de oro en el álbum histórico del atletismo.

Todos esos atletas podrán disfrutar de un gran ambiente deportivo con las gradas abarrotadas. El Estadio Olímpico, con capacidad para 67.000 espectadores, ya tiene más del 75 por ciento de las entradas vendidas para cada día de competición y, para las jornadas finales, World Athletics espera que se agoten las localidades. Los precios oscilan entre 10 y 60 euros.