Paddy Pimblet carga contra Ilia Topuria y su ascenso al cinturón: "Fue uno de los caminos más fáciles por el título"

La guerra abierta entre Paddy Pimblet e Ilia Topuria no tiene fin. El inglés y el hispano-georgiano se tienen muchas ganas, y tal y como han confirmado en varias ocasiones, desean un combate para resolver todos los asuntos personales pendientes.

Sin embargo, parece que sus caminos no se cruzarán próximamente. Y es que Pimblett no se encuentra en el top cinco de la división, lo que dificulta que la UFC le de una oportunidad por el título. A pesar de que ambos peleadores quieren el pleito, el destino de Ilia Topuria podría ser otro.

Es por ello que los intercambios de palabras en entrevistas y a través de las redes se siguen sucediendo. Recientemente, Paddy Pimblett ofreció unas declaraciones donde arremetió contra el hispano-georgiano y quitando mérito a su ascenso al cinturón del peso pluma.

Pimblett asegura que Ilia Topuria tuvo el camino más fácil al cinturón

Paddy Pimblett vuelve a la carga. Tras varios meses en silencio, el de Liverpool ha vuelto a mencionar a Ilia Topuria. En una entrevista para 'EldoberdanMMA', el inglés aseguró que el camino de Ilia hacia el cinturón fue el más fácil que ha visto nunca.

"Tuvo que vencer a Josh Emmett para obtener una oportunidad. Ryan Hall, Bryce Mitchell, Emmett... fue uno de los caminos más fáciles que he visto para una oportunidad por el título. Y Volkanovski fue noqueado 8-12 semanas antes. Todo fue en el momento perfecto para Topuria", declaraba.

¿Cómo ganaría Pimblett a Ilia Topuria?

Pero no queda ahí. Durante la entrevista, Pimblett es preguntado acerca de cómo vencería a Ilia teniendo en cuenta su calidad de boxeo. El inglés, muy seguro, respondía aclarando que no solo habría intercambio de golpes.

"No solo voy a boxear con él. Si quieres vencer a Ilia, no vas a salir y tener un combate de boxeo. Necesitas tener una pelea de 'striking'. Patearlo, tirarle rodillas, codos... y ese es el plan", confirmaba.

El reto de Paddy Pimblett a Topuria

Y el colofón a la entrevista fue el reto del inglés al campeón. Tras ser preguntado acerca de cuándo regresará a la jaula de la UFC y contra quien, el inglés desafió a Ilia para pelear próximamente en el Santiago Bernabéu.

"Quiero pelear con Ilia Topuria. Cuando sea y donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y golpearle la cara. Hacerlo en España frente a tus falsos compatriotas porque realmente eres alemán. Me encantaría golpearle la cara frente a 90.000 personas en el Bernabéu", sentenciaba.

La realidad es que en estos momentos Ilia Topuria no tiene rival ni fecha definida, y Paddy sigue siendo una opción. Es cierto que hay peleadores mejor posicionados para obtener la oportunidad, pero el interés que existe en esta pelea podría decantar la balanza hacia el de Liverpool. Por el momento, habrá que esperar para ver de regreso al hispano-georgiano y saber contra quién será su primera defensa del título.