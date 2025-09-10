Paddy Pimblett da la clave de su preparación para enfrentar a Ilia Topuria: "Tengo que mejorar el ritmo de golpeo"

Paddy Pimblett e Ilia Topuria tienen una historia sin resolver. Los dos peleadores se odian mutuamente después de una serie de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y parece que no hay esperanzas de arreglo.

De hecho, tanto el inglés como el hispano-georgiano desean resolver su enemistad dentro del octágono, algo que generaría mucho interés en los aficionados. En los últimos meses, Paddy ha solicitado ser el siguiente por el cinturón del peso ligero, e incluso llegó a subir al octágono tras el combate entre Ilia y Charles Oliveira para encarar al campeón en lo que parecía una declaración de la UFC de realizar ese emparejamiento próximamente.

Sin embargo, la situación es compleja puesto que se manejan varios nombres sobre la mesa. Paddy parece ser el último de la lista, ya que el resto de candidatos se encuentran por encima en el ranking del peso ligero. Aún así, el inglés se prepara para una posible oportunidad en el futuro y ha desvelado cuál es el aspecto a mejorar para enfrentarse a 'El Matador'.

Paddy Pimblett asume su punto débil ante Topuria

Si algo hay que destacar a Paddy Pimblett es su mejoría dentro de la UFC. Desde su debut, 'The Baddy' daba señales de ser un gran peleador pero no de aquellos que llegarían a lo más alto. Sin embargo, con el paso de los combates se ha ido observando una mejoría que le ha llevado hasta el top siete. Ya en su último desempeño se pudo ver a un Paddy Pimblett mucho más completo, llegando a finalizar a Michael Chandler, su rival más exigente.

Pero siempre hay cabida a la mejora. Por ello, a través de su canal de YouTube, Pimblett ha señalado cuál es su punto a mejorar si quiere vencer a Ilia Topuria en un hipotético enfrentamiento por el cinturón. "Tengo que mejorar el ritmo de golpeo si peleo contra el chorizo. En eso voy a trabajar", asegura.

Topuria acepta la pelea con Paddy Pimblett

Tras vencer a Charles Oliveira y proclamarse campeón del peso ligero, Ilia Topuria aceptó el reto del inglés para verse las caras próximamente. En la primera rueda de prensa en España, Ilia aseguró que Paddy sería el rival más sencillo a enfrentar.

"Paddy sería el siguiente, por eso lo subí -al octógono-, fui inteligente, es de los más fáciles. Yo pelearía ya con él, Paddy esta en problemas porque estoy flexible", declaraba 'El Matador'.

A pesar de que en la UFC no hay nada sencillo, y todo puede ocurrir, lo cierto es que para muchos Topuria es muy superior a Pimblett. Lo que se ha podido ver de ambos peleadores dentro de la jaula muestra cuáles son las expectativas para el combate entre ambos, y si se acude a los números, Topuria sería muy favorito para alzarse con la victoria.

La UFC pone por delante otros nombres

A pesar de que todo parecía indicar que Pimblett tenía serias papeletas para ser el próximo, parece que la UFC no lo ve claro. Y es que el inglés subió al octágono para hacer una especie de 'careo' con el hispano-georgiano en lo que parecía una preludio de un posible combate en el futuro.

Sin embargo, el presidente de la UFC no estaba muy de acuerdo con que Pimblett hubiera subido a la jaula. Según Dana White, eso no tendría que haber ocurrido, por lo que las muestras son de que la compañía podría estar pensando en otros planes.

"No sé quién demonios dejó entrar a Paddy. Eso nunca debió pasar", aseguraba el presidente.

Aún así, 'The Baddy' ya ha comenzado a entrenar de cara a su próximo campamento de preparación, lo que hace indicar que su regreso a la jaula de la UFC está cerca. Todo ello a falta de conocer quién será el próximo rival del hispano-georgiano, por lo que las opciones siguen abiertas.