Paul Schockemöhle, el alma de la subasta más importante del planeta

Alemania es esta semana el centro de la élite ecuestre internacional. Los días 12 y 13, el imponente P.S.I. Sport & Auction Center de Ankum acoge la XLVI edición de la P.S.I. Auction – Performance Sales International, la subasta que cada año convoca a los compradores más influyentes del planeta. Allí, como en cada diciembre desde hace más de cuatro décadas, estará Paul Schockemöhle, el hombre que transformó la cría deportiva en un ecosistema global y que convirtió sus iniciales en un sello universal de excelencia.

Schockemöhle es un referente por su trayectoria deportiva -medallista olímpico, mundialista y triple campeón de Europa individual de forma consecutiva- y por lo que se convirtió después de su retirada. Fue el descubridor de las líneas decisivas para la hípica contemporánea. Nombres como "Chacco-Blue" o "Sandro Hit". Antes de que el marketing llegara a la hípica, Paul ya lo ejercía y sus siglas se convirtieron en una garantía. En cualquier concurso top, ver ese sufijo es sinónimo de calidad. Paul es, con 80 años, el "jurisconsulto" al que todo el sector hípico quiere acceder.

La subasta que regresa este año a Ankum es un reflejo directo de esa visión. Considerada desde hace tiempo como la más importante del mundo en su categoría, la P.S.I. Auction no es una venta más, sino el gran escaparate desde el que se anticipa parte del futuro del deporte. Esta edición reunirá 52 caballos de élite, jóvenes talentos de Salto y Doma formados expresamente para competir al máximo nivel internacional, y, por primera vez en su historia, la colección incluirá ponis, una apertura hacia las generaciones que vienen impulsando la base del deporte.

Cada uno de los ejemplares ha sido seleccionado personalmente por Schockemöhle y su socio, Ullrich Kasselmann, en un proceso casi quirúrgico que comienza mucho antes de que los caballos lleguen a la pista de subastas. La subasta ha roto todos los récords en venta de caballos de salto. En 2022 se alcanzaron los cuatro millones de euros por la extraordinaria yegua de seis años "Cinderella" (ex-Chyazint), una cifra que marcó un antes y un después en el mercado internacional.

El modelo P.S.I. ha alcanzado su prestigio gracias a una estructura integral que controla todas las fases del desarrollo del caballo. Los ejemplares nacen en Gestüt Lewitz y Osthoff Stud, las dos grandes bases de cría del universo PS, donde se prioriza un crecimiento responsable, sólido y compatible con el deporte moderno. Después, pasan meses de preparación en Mühlen y en Hagen am Teutoburger Wald, donde equipos especializados supervisan su evolución. La filosofía es la de siempre: sin prisas, sin atajos, con la mirada puesta en la longevidad y en el alto rendimiento. Esa continuidad explica por qué la P.S.I. no solo entrega caballos, sino certezas. El comprador recibe una transición completamente controlada, con documentación veterinaria exhaustiva, radiografías, pasaporte, examen clínico de referencia, logística de transporte internacional, seguro y acompañamiento técnico para que la adaptación del caballo a su nuevo entorno sea un proceso fluido. No es casualidad que tantos ejemplares surgidos de esta subasta hayan terminado en Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. El caso más reciente es "Bluetooth OLD", oro por equipos en París.

La historia de P.S.I. es la de una intuición convertida en estructura. En los años setenta, Schockemöhle imaginó una plataforma capaz de conectar a los mejores criadores con los mejores jinetes. Aquella idea tomó forma en 1980 y se trasladó definitivamente a Alemania en 1982. Con la incorporación de Kasselmann en 1999, el proyecto adquirió una dimensión nueva, uniendo genética, entrenamiento y visión empresarial. El gran salto llegó en 2014, con la inauguración del P.S.I. Auction & Sport Center, un recinto construido específicamente para este acontecimiento y que hoy es una referencia: cuadras modernas, pista cubierta y una logística que cada diciembre atrae a una clientela global.

Hoy, más de cuarenta años después de aquella primera intuición, la P.S.I. Auction conserva intacta su relevancia. No hay profesional del sector que no mire a Ankum cada diciembre. La subasta es la brújula del mercado internacional, el lugar donde se presentan los caballos que dentro de unos años formarán parte de los grandes equipos.