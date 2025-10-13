Los planes de Joel Álvarez tras su victoria en UFC Río: "Quiero volver en marzo"

Este pasado domingo, España conquistó Río de Janeiro. Joel "El Fenómeno" Álvarez logró una gran victoria ante Vicente Luque en lo que era su estreno en la división de las 170 libras (77 kilos). Tras estar varios meses inactivo debido a una pequeña lesión, el gijonés regresaba al octágono de la UFC para buscar una nueva victoria que lo catapultase dentro del peso wélter.

Además, lo hacía en corto aviso. En un primer momento, Vicente Luque se iba a enfrentar a Santiago Ponzinibbio, pero este se cayó del combate por lesión. El español, que sabía que se encontraba ante una oportunidad inmejorable para debutar, no dudo en coger el combate a falta de pocas semanas.

Y la jugada no le pudo salir mejor. Joel dominó, convenció y demostró que esta es su división. Venció a su oponente por decisión unánime en un combate que pudo acabar por TKO en el primer asalto después de que Vicente Luque cayera al suelo por un supuesto piquete de ojos. La realidad es que el golpe fue totalmente legal, y el árbitro podría haber parado la pelea de inmediato.

No fue así, y el español tuvo que trabajarse una victoria de principio a fin. En todo momento, "El Fenómeno" tuvo controlada la situación, e incluso pudo acabar con el brasileño en el segundo asalto a través de su 'ground and pound' (golpeo en el suelo). Luque resistió y el combate acabó marchándose a las cartulinas, donde los jueces no tuvieron ninguna duda.

Tras el combate, Joel Álvarez fue preguntado acerca de lo que sigue, y el español dejó una respuesta interesante acerca de su regreso a la jaula.

Los planes de Joel Álvarez para volver al octágono

La victoria de este fin de semana supone una bomba de oxígeno para el español, que estaba deseando regresar al octágono. Sin embargo, esto no hace más que motivar a Joel, que ya ha hablado acerca de su regreso.

Durante la rueda de prensa posterior al combate, "El Fenómeno" fue preguntado acerca de cuándo espera regresar a la jaula de la UFC. La respuesta sorprendió a muchos dadas sus intenciones: "Quiero volver en marzo. Podría coger un reemplazo en UFC Qatar si fuera necesario... pero en principio, lo primero es que seré padre en diciembre. Luego lo que diga la UFC, estoy aquí para trabajar", confirmó el español.

La polémica con la canción de salida al octágono

Otra de las grandes respuestas de Joel Álvarez en rueda de prensa tuvo que ver con la canción de salida al octágono. El español, como es habitual, aparece en la jaula con la canción de 'El Mariachi'. Sin embargo, muchos asocian esto con las entradas de Ilia Topuria, que también utiliza esta canción.

Pero nada más lejos de la realidad. Y es que fue Joel Álvarez el primero en usarla, y se encargó de dejarlo claro. Tras ser preguntado acerca del motivo por el que había utilizado la misma canción que Ilia Topuria, Joel corrigió al periodista: "Ilia Topuria usa mi canción, yo la empecé a usar antes", declaró.

En busca de un rival dentro del top 15

Tras la contundente victoria ante toda una leyenda como lo es Vicente Luque, Joel se acerca a enfrentamientos más exigentes. Tras UFC Río, el español está dispuesto a regresar lo antes posible con el objetivo de escalar posiciones en la división.

El objetivo no es otro que aparecer en los 'rankings', algo que ya completó en la división del peso ligero. A partir de ahí, las oportunidades irán llegando solas. No obstante, tras esta gran victoria, no sería de extrañar que la UFC planteara al asturiano un combate contra un peleador del top 15. De hacerlo, Joel podría escalar posiciones y posicionarse como uno de los mejores wélter del mundo.