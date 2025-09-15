El polémico comentario de RAC 1 sobre Xabi Alonso: "Los entrenadores se Mourinhizan..."

En los últimos días, un comentario emitido en RAC1 ha generado controversia en el mundo del fútbol. La estación catalana sugirió que “los entrenadores se mourinhizan”, aplicando esta idea al estilo de Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid. Todo esto viene tras las palabras de Xabi Alonso, donde expresó su descontento tras la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 32 del partido contra la Real Sociedad en Anoeta, que finalizó con victoria para los merengues por 1-2. El árbitro Jesús Gil Manzano mostró una tarjeta roja directa al defensor por una falta sobre Mikel Oyarzabal, decisión que generó controversia en el entorno madridista.

Durante el encuentro, Alonso se mostró visiblemente molesto y, al término del partido, se acercó al árbitro para expresar su desacuerdo. Según informó Mundo Deportivo, el técnico le dijo a Gil Manzano: “Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío”. Además, cuestionó la decisión señalando que Eder Militao estaba cerca de la jugada, lo que, en su opinión, no justificaba una expulsión directa.

En la rueda de prensa posterior, Alonso reiteró su postura, indicando que, tras revisar la repetición, mantenía que la acción merecía una tarjeta amarilla. A pesar de la explicación proporcionada por el árbitro, el entrenador del Real Madrid expresó que no le convenció y sugirió que la jugada debería ser revisada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Además, criticó la falta de intervención del VAR en esta situación.

La actitud de Xabi tras la expulsión de Huijsen ha generado opiniones divididas. Algunos consideran que su reacción fue excesiva y la comparan con el estilo confrontativo de José Mourinho, refiriéndose a ello como una “mourinhada”. Por otro lado, hay quienes defienden su postura, argumentando que tiene derecho a expresar su desacuerdo con decisiones arbitrales que considera injustas.

El Real Madrid también mostró su malestar institucionalizando una queja formal ante la FIFA, solicitando una revisión de los arbitrajes recibidos durante esta temporada y la anterior.