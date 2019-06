¿Por qué el Madrid parte con ventaja en la negociación de la venta de Kovacic?

Parece que el Real Madrid y el Chelsea están a punto de cerrar el traspaso de Mateo Kovacic. Según medios ingleses la operación se cerrará en torno a los 40 Millones de Libras, unos 45 Millones de euros, por un jugador por el que el Madrid pagó hace cuatro años 30 Millones.

El Chelsea tenía hasta el domingo 30 para hacerse con el jugador y no le ha quedado más remedio que ejercer esta opción. Y es que con la sanción de dos ventanas FIFA sin poder comprar, (debido a la contratación irregular de menores de edad) el club londinense aprovecha la laguna legal de poder incorporar a jugadores que ya estuvieran en plantilla en el momento de la sanción, aunque fuera en forma de cesión.

Por lo tanto, y tras una temporada en la que el jugador ha disfrutado de minutos, a pesar de no ser titular, y en un año en el que los blues no pueden realizar incorporaciones, parecía obvio que el Chelsea estaba obligado a comprar a Kovacic si no quería quedarse verdaderamente mermado en su medio campo.