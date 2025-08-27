El Pozo Alimentación ayuda al deporte femenino al renovar su patrocinio con el Alhama Club de Fútbol ElPozo

El Pozo Alimentación repite como principal patrocinador para la próxima temporada 2025-2026 del Alhama Club de Fútbol ElPozo, recién ascendido a la Liga F, máxima categoría del balompié nacional en su versión femenina.

Una competición que temporada tras temporada va consolidándose y aumentando la presencia de aficionados tanto en los campos de juego como a nivel de audiencias televisivas.

Evidentemente el Alhama C.F. ElPozo parte con el objetivo de mantener la categoría para así asentarse definitivamente en una de las Ligas más potentes a nivel mundial.

El equipo vuelve al Olimpo del Fútbol Femenino dos años después y, tras una temporada de vértigo, porque acabó como campeón del Primera RFEF femenina, repite su épico triunfo posicionándose en la élite de este deporte.

El equipo debutará en la competición el próximo sábado 30 de agosto en el estadio Johan Cruyff frente al Fútbol Club Barcelona, campeón y gran favorito para revalidar el título.

Ilusión, esfuerzo y pasión son las palabras que mejor encajan con sus jugadoras. También trabajo, sacrificio y entrega, constancia y, sobre todo, su gran compañerismo, habiéndose convertido en todo un ejemplo para muchas jóvenes aspirantes a seguir este camino.

El Pozo Alimentación apoya al deporte femenino, además, con el patrocinio de la carrera ciclista de La Vuelta a España.