La predicción de Pedro de la Rosa para 2026: "Sabes que te va a sacar el 100% del coche".

Pedro de la Rosa ha vuelto a mostrar su total confianza en Fernando Alonso y en el futuro de Aston Martin. El embajador del equipo británico considera que 2026 será un año de progreso y grandes oportunidades para la escudería, gracias al talento del piloto asturiano y al crecimiento constante del proyecto con sede en Silverstone.

En declaraciones recientes recogidas por *Car and Driver*, De la Rosa subrayó que su optimismo no es casual, sino fruto del trabajo y la evolución que ha visto dentro del equipo durante los últimos meses. “Hay mucho esfuerzo detrás, se está trabajando con una dedicación enorme. Veo a todo el mundo concentrado en hacer de 2026 un punto de inflexión”, comentó el expiloto catalán.

Para De la Rosa, uno de los grandes pilares de confianza es tener a Fernando Alonso en el coche. Según explicó, la presencia del bicampeón del mundo garantiza que el monoplaza rinda siempre al máximo: “Con Fernando sabes que va a sacar el cien por cien del coche, esté donde esté. Tiene una capacidad increíble para entender qué necesita el coche y para marcar prioridades cuando los recursos son limitados”.

Además, destacó el papel de Alonso como líder dentro del equipo. Su experiencia y su capacidad para motivar al grupo son, según De la Rosa, un factor determinante para seguir avanzando. “Fernando no solo empuja en la pista, también fuera de ella. Hace que todos den un poco más cada día”, añadió.

Aun así, el embajador de Aston Martin prefirió mantener los pies en el suelo y no lanzar predicciones sobre posiciones concretas. “El potencial está ahí, pero todavía queda mucho por hacer. Lo importante es seguir construyendo una base sólida y no pensar en cifras o resultados antes de tiempo”, señaló.

Otro motivo de esperanza para el futuro del equipo es la incorporación de nombres de peso, entre ellos Adrian Newey, uno de los ingenieros más reconocidos en la historia de la Fórmula 1. De la Rosa destacó la influencia que su llegada puede tener no solo en el apartado aerodinámico, sino también en la concepción general del monoplaza. “Adrian aporta una visión global, una manera de entender el coche como un conjunto. Su experiencia va a ser clave para dar el siguiente paso”, explicó.

De la Rosa concluyó transmitiendo un mensaje de ilusión, pero también de prudencia: “Estamos en el camino correcto. Hay mucha motivación, mucho talento y una gran estructura detrás. Soy optimista, pero lo más importante es no perder la paciencia y seguir creciendo paso a paso”.

Con 2026 en el horizonte y una nueva normativa técnica que promete cambiar el panorama de la Fórmula 1, Aston Martin confía en estar preparado para dar un salto adelante. Y con Alonso al volante, De la Rosa lo tiene claro: el equipo británico no dejará de luchar por alcanzar la cima.