¿Por qué Mastantuono conduce apenas cumplidos los 18 años?

El joven talento del Real Madrid, Franco Mastantuono, no solo ha sorprendido por su fútbol, sino también por su sorprendente aparición al volante apenas un día después de cumplir los 18 años. El argentino se presentó en Valdebebas conduciendo su propio coche, algo que no pasó desapercibido para la prensa y los aficionados.

La escena llamó la atención no solo por su precocidad en los terrenos de juego, sino también por la rapidez con la que se puso al volante en España. Lo que muchos no sabían es que la ley permite esta situación gracias a que Mastantuono ya contaba con un permiso de conducir obtenido en Argentina, país donde es legal conducir desde los 17 años con autorización de los padres.

Debido a un acuerdo bilateral entre ambos países, los ciudadanos argentinos pueden convalidar su licencia en España sin necesidad de repetir los exámenes teóricos o prácticos. De este modo, al cumplir la mayoría de edad, el jugador recibió un permiso provisional de seis meses que le permite conducir mientras se tramita la licencia española definitiva.

Más allá de lo anecdótico, ese mismo día también marcó un hito en su carrera: fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. Sin embargo, la imagen del joven al volante fue una de las más comentadas de la jornada, símbolo del acelerado ritmo con el que está creciendo tanto dentro como fuera del campo.

Mastantuono continúa dando pasos firmes en su adaptación al fútbol europeo, demostrando personalidad y madurez tanto en su debut como en su día a día. Su llegada a Valdebebas conduciendo su coche no fue solo una anécdota viral, sino una muestra más de que está listo para asumir grandes responsabilidades.