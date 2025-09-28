Quién es Van Gerwen: la leyenda de los dardos que se lesionó poniéndose una camiseta o se mete en peleas en locales de kebabs

Michael van Gerwen es mucho más que una máquina de precisión sobre el escenario de los dardos. El neerlandés, tres veces campeón del mundo, ha construido una carrera legendaria en el deporte, pero también una reputación marcada por momentos tan insólitos como inesperados.

Su talento es indiscutible, pero su vida fuera de la competición ha captado titulares por razones muy distintas. Recientemente, Van Gerwen fue protagonista de una pelea callejera en una tienda de kebabs tras una noche de fiesta, un episodio que fue captado en vídeo y se viralizó rápidamente. El altercado, que involucró gritos, empujones y tensión en plena vía pública, ha generado preocupación por su conducta fuera del circuito profesional.

No es la primera vez que el jugador sorprende por motivos ajenos al deporte. En mayo, se ausentó de la Premier League de Dardos tras sufrir una lesión muscular mientras se ponía una camiseta, un hecho que dejó perplejos a sus seguidores y que él mismo confirmó con humor y resignación.

A estos episodios se suma su conocida afición por los coches de alta gama. Van Gerwen posee una colección impresionante que incluye modelos como el Lamborghini Urus, el Audi RS6 y el Mercedes-AMG GT. Sin embargo, no olvida sus orígenes: su primer vehículo fue un modesto Opel Astra, que él mismo recuerda con cariño.

Van Gerwen encarna la dualidad del genio deportivo: brillante en su disciplina, imprevisible en su vida personal. Su trayectoria está marcada por títulos, récords y momentos de gloria, pero también por anécdotas que lo convierten en una figura tan mediática como polémica.