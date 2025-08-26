Las razones de la rapada en el pelo de Carlos Alcaraz

En un giro inesperado y con un corte que despertó tantas risas como curiosidad, Carlos Alcaraz llegó al Arthur Ashe Stadium para su primer partido del US Open con la cabeza completamente rapada. Pero su estética radical no opacó su rendimiento: derrotó al poderosoReilly Opelka por 6-4, 7-5, 6-4, y avanzó con autoridad a la segunda ronda.

Lo que parecía una decisión planificada resultó ser fruto de un accidente. Alcaraz explicó tras el partido que sufrió un mal corte de cabello y, ante el resultado, optó por raparse por completo para reiniciar su imagen desde cero. También comentó que un cambio drástico le ayudaba a afrontar el inicio de un torneo con energía renovada.

El nuevo look no pasó desapercibido para otros deportistas. El tenista Frances Tiafoe, amigo y rival ocasional, bromeó calificándolo como “horrible” aunque añadió que, al menos, ahora parecía “más aerodinámico”. El golfista Rory McIlroy, sorprendido ante el cambio, incluso se acercó a tocarle la cabeza durante un entrenamiento. En redes sociales, las imágenes del murciano rapado generaron memes, comparaciones con celebridades y una ola de comentarios divididos entre la sorpresa y la aprobación.

Más allá del shock estético, Alcaraz mostró una actuación impecable. Durante el duelo logró solo 17 errores no forzados, ganó la gran mayoría de puntos con su primer saque, salvó las tres oportunidades de quiebre que afrontó y quebró en tres ocasiones a Opelka. Con esta victoria, mantuvo su impecable récord de invicto en primeras rondas de Grand Slam. Incluso, entre risas, aseguró sentirse “más rápido” tras raparse la cabeza.

La cabeza rapada también podría tener un trasfondo simbólico o supersticioso. En 2022, cuando ganó por primera vez el US Open, lucía un corte de cabello muy corto, aunque no tan extremo como el actual. Para el español, cualquier gesto que represente un “comenzar desde cero” es válido para encarar un torneo tan exigente como este.

Sea por superstición, frescura o simple accidente, lo cierto es que Carlos Alcaraz no solo dio que hablar fuera del court con su nueva apariencia, sino que también reafirmó su estatus dentro de él con una victoria contundente que lo encamina a buscar su sexto título de Grand Slam.

“Fue gracioso cuando me vi en la pantalla, con el pelo tan corto y tan blanco. Era raro verme así”, dijo el ganador de cinco títulos de Grand Slam. Incluso bromeó con una supuesta ventaja: “Creo que fui más rápido con este corte de pelo”.

“Sí que es verdad que ahora llevo más la gorra porque en muchos sitios tengo frío en la cabeza”, confesó. “Es un estilo diferente, totalmente distinto a lo que la gente está acostumbrada a verme”.

Lo curioso es que su problema no termina aquí. “Cada vez que me corto, en dos o tres días ya ha crecido”, contó. “A veces me enfado, porque siento que no disfruto el corte el tiempo suficiente. Pero tampoco es algo malo: en tres días ya vais a ver otro pelo”.