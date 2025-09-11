La reacción de Cristiano Ronaldo a las palabras de Jesé

La carrera de Jesé Rodríguez ha estado marcada por momentos de brillantez y también por infortunios, como la grave lesión de rodilla que frenó su ascenso en 2014, cuando Vicente del Bosque pensaba incluirlo en la lista para el Mundial de Brasil. Sin embargo, en medio de esos altibajos, el canario siempre ha recordado con gratitud la influencia de una figura que marcó su etapa en el Real Madrid: Cristiano Ronaldo.

En una reciente entrevista con Edu Aguirre, Jesé confesó que Cristiano fue uno de los jugadores que más atento estuvo a su progreso en la cantera y posteriormente en el primer equipo. Según relató, el astro portugués no solo lo aconsejaba con frecuencia, sino que también lo exigía al máximo.

“Cristiano estaba pendiente de los canteranos, y en especial de mí. Me dio muchos consejos. En una ocasión hasta me echó una bronca porque no le pasé un balón, y estuvo serio conmigo un tiempo. Pero aquello me ayudó a aprender, a decidir mejor en el campo”, recordó Jesé.

El exdelantero blanco destacó que esa exigencia fue una de las claves de la mentalidad ganadora de Cristiano, una actitud que también quiso transmitir a los más jóvenes. Y aunque su relación no fue siempre sencilla —marcada por correcciones y exigencias—, Jesé asegura que esos momentos le hicieron crecer como futbolista.

Lo más significativo es que, pese al paso del tiempo y los caminos distintos que tomaron sus carreras, Cristiano mantuvo un gesto de respeto hacia su excompañero. Después de que Jesé compartiera públicamente estas reflexiones sobre su etapa en el Madrid, Cristiano lo siguió en redes sociales, un detalle que muchos interpretan como una muestra de afecto y reconocimiento.

Ese gesto, aparentemente pequeño, refleja que más allá de los años y las diferencias de trayectoria, existe un vínculo entre ambos: el de un joven canterano que soñaba con triunfar y un referente mundial que, en su momento, lo guió, corrigió y acompañó en su camino.

Hoy Jesé sigue buscando nuevos desafíos en el fútbol, mientras que Cristiano continúa agrandando su leyenda. Pero sus historias, de alguna manera, permanecen conectadas por aquel vínculo forjado en el vestuario del Santiago Bernabéu y revalidado con un simple “follow” que lo dice todo.