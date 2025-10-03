¡El regreso de Aleksandre Topuria ya es oficial! Estará en el UFC Qatar del 22 de noviembre

Las informaciones eran ciertas. El regreso de Aleksandre Topuria (6-1) al octágono de la UFC es una realidad. El hispano-georgiano disputará su segundo combate en la mayor liga de artes marciales mixtas después de protagonizar su última pelea en febrero de este mismo año.

En esta ocasión, Aleksandre se medirá a Bekzat Almakhan (12-2) en el UFC Qatar que se disputará el 22 de noviembre. Una información que adelantó Marca hace varias semanas y que ahora la UFC ha confirmado a través de sus redes sociales.

Se trata del primer evento que la compañía celebre en el país de Oriente Medio, y que mejor forma de hacerlo. Además de Aleksandre, también estarán presentes grandes peleadores que podrían influir en el futuro de Ilia Topuria.

Una pelea clave para asomarse al top 15

A pesar de ser el segundo pleito, una victoria el 22 de noviembre daría al hispano-georgiano la posibilidad de asomarse al top 15 de la división del peso gallo. Es el objetivo más a corto plazo de Aleksandre, que pretende llegar a esta situación para enfrentarse a peleadores de mayor calado.

Las miradas siguen puestas en el cinturón, pero primero debe demostrar al presidente de la UFC, Dana White, que está preparado para ese reto. Por ello, enfrente estará un rival muy peligroso al que hay que respetar.

Un rival peligroso

A pesar de no estar rankeado, el kazajo resulta una prueba muy peligrosa para Aleksandre. Y es que su historial de 12 victorias y 2 derrotas da mucho de qué hablar. Tan solo lleva dos combates en la UFC, uno acabó en victoria y otro en derrota. No obstante, esta derrota se produjo en su estreno y fue ante Umar Nurmagomedov, uno de los peleadores más peligrosos de la división. En este caso, el combate acabó en la decisión de los jueces, mientras que en su segundo combate pudo finalizar en un minuto.

Se trata de un luchador muy agresivo, con un buen pateo y con un gran poder de finalización. De sus 12 victorias, 10 han sido por la vía del nocaut, una por sumisión y otra por decisión, lo que muestra el poder que tiene en sus manos.

Además, desde que empieza el primer asalto del combate se puede ver la presión que ejerce sobre sus rivales, exigiendo una intensidad muy alta desde el principio. El hispano-georgiano se enfrentará a la prueba más exigente de su carrera, por lo que tendrá que prepararse para la guerra que se viene.

Ilia opina sobre el combate

Ante los rumores que existían sobre el combate, Ilia Topuria no se cortó a la hora de comentar qué le parecía la pelea que estaba cerca de confirmarse. Tras el evento de WOW 22, Ilia aseguraba que se trata de un rival a respetar.

"Es un combate que de cara al público parece muy complicado. Es un rival a respetar y a tener en cuenta", confirmaba.

Sin embargo, Ilia Topuria se mostró muy confiado en la victoria de su hermano, que sabe de su potencial para seguir escalando posiciones en la división. "No tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano. Estoy seguro de que lo finalizará en el primer asalto. Lo veo muy preparado", declaraba Ilia.

Otros combates de la cartelera

Además del combate de Aleksandre Topuria, la UFC ha programado dos pelear muy interesantes. Por un lado, la co estelar estará protagonizada por Belal Muhammad e Ian Garry, un enfrentamiento que podría decidir quién es el siguiente por el título del peso wélter. Belal, excampeón de la división, se medirá al irlandés en un combate que promete.

Pero el plato fuerte se reserva para el final. Arman Tsarukyan volverá a la jaula y se medirá ante Dan Hooker en lo que será su vuelta a la compañía después de un largo tiempo. El armenio ha sonado para ser el siguiente en el camino de Ilia Topuria, pero parece que tendrá que lograr una victoria antes de ello.

En caso de vencer, su nombre podría colocarse como el siguiente en la lista, ya que el hispano-georgiano no regresará hasta 2026.