El regreso de Conor McGregor a la UFC es una realidad: vuelve a las pruebas antidopaje de la compañía

Se ha hablado mucho de Conor McGregor en los últimos años. Desde que peleara en 2021, el irlandés ha estado continuamente en el punto de mira de los aficionados, que esperaban su regreso ansiadamente.

Pasaban los años y no había noticias de Conor, lo que invitaba a pensar en que el retiro estaba más cerca que nunca. Sin embargo, en 2024 la UFC confirmó el regreso de 'The Notorious'. El irlandés se iba a enfrentar a mediados de año ante Michael Chandler, un combate que generó mucha expectación puesto que habían pasado tres años desde la última aparición de McGregor.

Pero nada salió como lo esperado. Conor se lesionó a falta de pocas semanas para el pleito y la UFC tuvo que cancelar la pelea. Un duro golpe para los aficionados y para su rival, que había esperado mucho tiempo para poder pelear con una leyenda como lo es el irlandés.

Tras ello, el estadounidense siguió esperando a que el excampeón aceptara una nueva fecha hasta que llegó un momento en el que su regreso parecía una utopía. Chandler dejo de esperar, y Dana White, presidente de la UFC, aseguró que no se esperaba la vuelta del excampeón.

No obstante, la 'trama McGregor' ha vuelto a dar un giro. Y es que con el anuncio de la UFC con vistas a realizar un evento en la Casa Blanca, Conor McGregor parece haberse tomado en serio su regreso.

Conor Mcgregor, en las pruebas antidopaje

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente de la UFC, Dana White, han confirmado que para 2026 la compañía de artes marciales mixtas desarrollará un evento numerado dentro de la Casa Blanca.

Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha provocado la reacción de millones de personas. Y entre ellos, Conor McGregor fue uno. El irlandés quedó sorprendido con la posibilidad de pelear dentro de la casa presidencial, y se ofreció a participar.

Tanto es así, que Dana mostró una conversación con el excampeón donde se veía un audio de Conor y una respuesta del presidente: "Suena bien", aseguraba Dana White en el mensaje. Y desde ese momento, 'The Notorious' se ha tomado en serio su vuelta.

Tanto es así que el irlandés ya ha compartido en sus redes sociales como ha vuelto a entrar en los 'testing pools' o pruebas antidopaje de la UFC.

¿Cómo funcionan las pruebas antidopaje de la UFC?

El 'testing pool' es la plataforma que tiene la UFC para informar de la cantidad de pruebas antidopaje que realizan los peleadores en el año. Según aparece reflejado, el irlandés ya ha pasado con éxito una de estas pruebas.

En este caso, Drug Free Sport International (DFSI) es la encargada de pasar los exámenes a los peleadores de la UFC. Entre sus funciones se encuentra la recolección total de muestras realizadas, los análisis y la supervisión directa de las muestras para verificar que todo está en orden.

Michael Chandler, su posible rival

Respecto a quien sería el oponente en su regreso, todo hace indicar que las cuentas pendientes con Michael Chandler provocarían este combate. El irlandés cerró la pelea con el estadounidense para 2024, pero una lesión le obligó a retirarse días antes de la pelea.

Ambos luchadores han intercambio mensajes durante mucho tiempo, y es evidente que quedan cuentas pendientes entre ellos. Algo que la UFC buscaría como excusa para cerrar esa pelea. De hecho, el propio Conor estaría interesado en este combate, tal y como ha reflejado en sus redes.

Los rumores de regreso de McGregor llegan hasta Khabib

Tal ha sido la repercusión del posible regreso de 'The Notorious', que Khabib Nurmagomedov se ha pronunciado al respecto. El irlandés y el daguestaní poseen una relación de enemistad de muchos años tras su combate en 2018.

Sin embargo, el ruso parece haber perdonado al irlandés por todo lo sucedido y, en unas recientes declaraciones, ha deseado que Conor pueda cambiar sus malos hábitos para regresar a la UFC por todo lo alto.

"Creo que tiene una oportunidad y tiene que cambiar su forma de vivir. Si él va a cambiar, puede cambiar con él muchas otras vidas también. Por eso deseo que cambie él mismo", aseguraba.

La realidad es que Conor McGregor ya se encuentra dentro de las pruebas antidopaje de la compañía, y tan solo queda esperar al transcurso de los meses para ver si la UFC lo hace oficial y el irlandés regresa, de manera definitiva, para mediados de 2026.