Ricky Rubio habla sobre una posible vuelta a la selección: "No cierro ninguna puerta"

Tras un año de ausencia en las canchas, Ricky Rubio ha decidido volver al baloncesto español de la mano del Joventut Badalona, el club donde dio sus primeros pasos como profesional. El base catalán, que militó en el FC Barcelona durante la temporada 2023-2024, se mostró ilusionado por reencontrarse con su entorno y por retomar su carrera en su tierra natal.

"Estoy muy contento de estar aquí y de poder disfrutar de esta nueva etapa. Volver al Joventut tiene un propósito y un significado especial para mí", declaró Rubio durante la presentación de la Liga ACB. Para él, este regreso no se limita únicamente a competir: busca aportar experiencia, guiar a los jóvenes del equipo y dejar un legado en el club que lo vio crecer.

Rubio admitió que la vuelta no fue inmediata ni sencilla. "Al principio me sentí un poco raro, pero ahora estoy disfrutando cada momento", reconoció. Añadió que desea reconectar con la pasión que siempre tuvo por el baloncesto. "Quiero enamorarme nuevamente del juego. Hubo momentos en los que otras preocupaciones nublaron esa pasión, pero trabajando duro, he recuperado esa ilusión", explicó.

En cuanto a su futuro, Rubio mantiene una postura prudente y centrada en el presente. "La vida me ha enseñado a disfrutar cada día sin hacer planes demasiado lejanos", comentó. Si bien no descarta un eventual regreso a la selección española, subrayó que no forzará las decisiones y que, por el momento, prefiere concentrarse en su desempeño con el Joventut.

El retorno de Ricky Rubio supone un gran impulso para el equipo catalán, que se beneficia de su visión de juego, liderazgo y experiencia internacional. A sus 34 años, Rubio sigue siendo un jugador determinante, capaz de marcar la diferencia en partidos clave y de inspirar a las nuevas generaciones de talentos que surgen en la ACB.

Además, su regreso despierta expectativas entre los aficionados, que esperan ver al jugador catalán reencontrarse con su mejor versión y contribuir a que el Joventut aspire a posiciones destacadas en la liga. Su presencia también aporta un valor intangible: la motivación y el ejemplo de un profesional que ha recorrido el mundo del baloncesto y que vuelve con humildad, pasión y compromiso.

En definitiva, Ricky Rubio no solo regresa a su club de origen, sino que trae consigo una combinación de talento, experiencia y liderazgo que promete dejar huella tanto dentro como fuera de la cancha. "La selección queda lejos porque no me lo he planteado, no sé cómo va a ir la temporada. No cierro nunca ninguna puerta, pero vamos a ver cómo evoluciona toda la temporada", afirmó.