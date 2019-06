El liderazgo humilde de Robert Moreno

"Es como cuando un adolescente se va de casa. Papá te sigue llamando y mamá te manda tuppers". Así explica Robert Moreno su situación como seleccionador circunstancial, con Luis Enrique dirigiendo en la distancia. "No estoy solo", dice. "Somos un staff bastante unido y a Luis lo tenemos".

El seleccionador está conectado permanentemente desde su casa. Habla frecuentemente con Robert y presencia todos los entrenamientos en directo. Incluso el previo al enfrentamiento contra las Islas Feroe, en el que la Federación tuvo que hacer una pequeña obra de ingeniería, apilando varios contenedores de puerto para poder colocar las cámaras en el estadio donde se jugaba el partido.

"La implicación de todo el mundo tenemos que agradecerla", afirma Robert. "No hemos tenido ningún problema. Estamos agradecidos y esperamos que ésta sea la última vez", deseaba en la conferencia de prensa previa al partido contra Suecia. Esa implicación a la que se refiere Moreno es también la de los futbolistas. "El tema del míster es muy delicado", confiesa Sergio Ramos. "Su ausencia es muy importante, es el capitán del barco, tiene mucha personalidad y nos guía muy bien hacia el objetivo que tenemos, pero hay que premiar al staff técnico, que lo hace muy bien e intenta que no se note su ausencia. Lo echamos de menos, pero vamos a intentar que no afecte al grupo. Es lo que él quiere, que el equipo gane y no se note y no se hable de su ausencia", añade.

Para que no se note es fundamental la labor de Robert Moreno. "Es el encargado de liderar hasta que Luis Enrique vuelva a ejercer como primer entrenador y creo que lo hace muy bien. Es una persona muy capacitada, conoce muy bien los códigos del fútbol, y se nota que tiene ese alma de entrenador", explica el capitán. "Creo que ha asumido el rol muy bien y está liderando de manera humilde y muy buena y creo que eso es importante, que lo haga de manera natural y que intente cubrir con respeto esa baja tan grande que tenemos", dice. "Me quito el sombrero porque lo hace muy bien, conoce muy bien al equipo, a los jugadores y tácticamente tiene un plus añadido de conocimiento del fútbol que se nota a la hora de ejecutar cualquier cosa dentro del terreno de juego".

Robert ejerce de manera segura, cuando tiene que comparecer ante los medios y sobre el campo de entrenamiento. Pero el contacto es permanente con Luis Enrique. La alineación del partido contra Suecia, por ejemplo, llevan preparándola varios días. "Hasta el último momento siempre es susceptible de cambios. Hablamos la primera vez hace dos semanas y la última el sábado y han cambiado cosas", reconoce.