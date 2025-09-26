Sergio Busquets anuncia su retirada

Sergio Busquets ha puesto fecha al final de una carrera que lo consagra como uno de los grandes mediocampistas de la historia reciente. El jugador del Inter Miami comunicó que esta temporada de la MLS será la última como profesional, cerrando así un recorrido de más de tres lustros en la élite.

Formado en la cantera del FC Barcelona, dio el salto al primer equipo en 2008 bajo la dirección de Pep Guardiola. A partir de ahí se convirtió en una pieza imprescindible, tanto por su capacidad táctica como por la inteligencia en el manejo del balón. Durante 15 años vistió la camiseta azulgrana en más de 700 partidos oficiales, contribuyendo a una de las etapas más exitosas del club. En ese periodo sumó 32 títulos, entre ellos tres Champions League, ocho Ligas y siete Copas del Rey.

Su papel también fue crucial en la selección española. Debutó en 2009 y acumuló 143 internacionalidades, formando parte de la generación que llevó a España a lo más alto: campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012. Con su estilo discreto pero determinante, fue considerado durante años el termómetro del juego español.

En 2023 inició una nueva etapa en la MLS con el Inter Miami, donde se reencontró con Leo Messi y Jordi Alba. Allí, además de su aportación en el campo, asumió un rol de liderazgo y mentoría para los jóvenes, contribuyendo a la rápida evolución de la franquicia estadounidense.

A sus 37 años, Busquets pone fin a una trayectoria marcada por la regularidad, la visión de juego y la capacidad de hacer mejor a quienes lo rodeaban. Se marcha con un palmarés extraordinario y con el reconocimiento unánime de haber redefinido la posición de mediocentro defensivo en el fútbol moderno.

"Gracias a todos mis compañeros. Al staff y a tantas personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros. Gracias a los fans de todos el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de lo que habéis significado para mí", dijo.

En su vídeo de despedida Sergio Busquets comparte que "el fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta el filial del Barça, pasando por Barberá, Lleida y Jabac. Gracias al F. C. Barcelona, el club de mi vida. En el Barça cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré".