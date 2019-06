Sergio Ramos: "A Casillas siempre le he dicho que me lo como con papas"

Sergio Ramos superó el pasado viernes el récord internacional de victorias con una selección que poseía Iker Casillas. Suma 122, por los 121 del portero. Una marca más para el central español, que se ve obligado a competir con ellas con su amigo y compañero durante muchos años. "Con Iker tengo una espléndida relación desde hace muchos años. Siempre se lo he dicho, que me lo como con papas", bromea el capitán de la selección española. A Ramos le quedan sólo cuatro partidos para superar el récord de internacionalidades con la Roja que también pertenece a Iker. Ha jugado 164 partidos y le quedan tres para alcanzarlo.

El central y el portero fueron parte importante de la selección española de la época dorada, cuando fue dos veces campeona de Europa y campeona del mundo. Y las palabras de Ramos no esconden la admiración que siente hacia Casillas. "Ha tenido una carrera ejemplar. Es un ejemplo para muchos futbolistas", dice Sergio. "Hemos compartido vestuario durante muchos años y siempre hemos tenido ese tipo de bromas", añade. "Superas a un amigo y sabe lo que cuesta llegar ahí. No es fácil, pero el reconocimiento de todos es importante para seguir trabajando", admite. "La relación con Iker es muy buena"."Siempre batir un récord es una alegría muy grande. El fútbol no deja de ser un deporte colectivo, aunque a nivel individual te alegras. Es un premio al trabajo, a la constancia después de tantos años viniendo a defender el escudo de tu país", admite. "Batir a Iker, gran amigo, es una alegría tremenda. Me sigo sintiendo con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir viniendo a la selección y de alargar ese récord", reconoce.