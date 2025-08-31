Así es la canción en la que Ramos explica su salida del Real Madrid: "tú lo sabes Cibeles"

Sergio Ramos ha presentado su nueva canción 'CIBELES', un tema musical en el que aborda explícitamente su salida del Real Madrid después de 16 años como jugador del club blanco. El campeón del mundo confirmó en un directo de Instagram previo al lanzamiento que la canción "habla de mi marcha, de mi carrera, de todo lo que hemos vivido en los 16 años que estuve como jugador blanco", haciendo referencia a versos concretos que forman parte de la letra de esta personal obra.

Entre los fragmentos más destacados de la canción se encuentran versos como "Te olvidaste de mí, me dejaste de lao... volvería encantao", que representan una clara alusión a su despedida del equipo merengue. El lanzamiento se produjo el 31 de agosto, generando inmediata repercusión en redes sociales y medios deportivos.

Contexto deportivo y recepción

El lanzamiento de 'CIBELES' coincide con un momento de especial sensibilidad hacia los iconos del deporte español, en un año donde la selección nacional de fútbol mantiene su protagonismo tras su reciente éxito en la Eurocopa 2024. Ramos, quien acumula 180 partidos con la selección española y fue capitán durante años, utiliza la música para conectar con el público a través de un contenido profundamente personal vinculado a su trayectoria deportiva.

La canción ha generado diversas reacciones entre aficionados y medios, algunos valorando la sinceridad del mensaje mientras otros cuestionan el contenido del mismo. El tema musical se convierte en un inusual caso en el que un futbolista de elite utiliza la música para expresar sus sentimientos sobre una de las transiciones más significativas de su carrera profesional.

La letra de CIBELES

Esta es la letra completa de 'CIBELES', el nuevo tema de Sergio Ramos:

Hay cosas que no te di

Que todavía me duele

Yo nunca quise irme

Tú me pediste que vuele, oh-woah-oh

Tú me pediste que vuele, oh-oh

Tú me pediste

Yo mataba por ti

Te amé y te defendí

Pero no estaba en mí

Tú me pediste que vuele

De gala me vestí

Sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te puse corona, me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejara

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90', y te di noventa y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodilla'o

Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña'o

[Coro: Sergio Ramos & Ovy On The Drums]

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

O-O-Ovy On The Drums

Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encanta'o

Una vez y hasta mil

Y tú lo sabe', Cibeles, oh-woah

Y tú lo sabe', Cibeles, oh-oh

Y tú lo sabe', Cibeles