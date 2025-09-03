De soldado antiterrorista a luchador de MMA: así ha sido el camino de Benoit Saint-Denis a la UFC

Las artes marciales mixtas son un deporte que requieren de disciplina y de muchos años de entrenamiento. La mayoría de los profesionales empezaron a competir en alguna de las disciplinas que engloba desde muy pequeños, forjando una carrera que se extiende desde las niñez hasta ser adulto.

Esta situación se extiende hasta la UFC, la mayor liga de MMA del mundo. En ella se encuentran los mejores peleadores, y si se mira el historial de cada uno, la trayectoria es muy extensa. Sin embargo, como en todo, hay excepciones.

Es el caso de Benoit Saint-Denis, luchador del peso ligero que peleará este fin de semana en el UFC París y que ha dedicado gran parte de su vida a algo totalmente ajeno a los deportes. Se trata de una historia muy alejada de lo común, y es por ello que el mérito de estar en la élite es doble. Mientras algunos entrenaban desde muy pequeños con el objetivo de poder ganarse la vida como profesionales, él servía en las fuerzas especiales francesas.

De soldado a luchador profesional

Antes de subirse al octágono, Saint-Denis forjó su carácter en uno de los entornos más exigentes del mundo: las Fuerzas Especiales. El francés nació en 1995 y desde pequeño estuvo muy arraigado al ejército puesto que su padre era oficial.

Cuando cumplió con la edad requerida, pasó a formar parte del primer regimiento de paracaidistas de la marina, donde participó en misiones antiterroristas y operaciones militares en zonas de alto riesgo como Mali y Burkina Faso.

Debido a su labor, recibió la Medalla de Agradecimiento de la Nación en 2017. Sin embargo, el actual luchador no había comenzado en el mundo de las artes marciales, sino que únicamente había practicado judo durante su infancia y juventud, llegando a ser cinturón negro.

Ya en 2017, Benoit comenzó a desarrollar sus habilidad en otras disciplinas como kickboxing y jiu-jitsu, y en 2019, con 24 años, decidió abandonar el ejército y centrarse en su carrera deportiva.

Sus comienzos como profesional

Tras haber tenido que vivir situaciones completamente extremas, Saint-Denis se convirtió en peleador profesional y logró numerosas victorias y tan solo una derrota, lo que le llevó a firmar por su primera gran liga europea, Brave. Allí, el francés, apodado como "El Dios de la Guerra" por su clara relación, consiguió cuatro grandes victorias, lo que le llevó a firmar por la UFC.

Sin embargo, la mejor liga del mundo no se lo iba a poner fácil. Comenzó su andadura con una derrota por decisión unánime en 2021, y a partir de ahí encadenó cinco victorias que le permitieron tener la oportunidad de su vida.

El combate más importante de su vida

Tras lograr impresionar a la UFC, Dana White, presidente de la UFC, le dio la oportunidad de pelear contra Dustin Poirier, uno de los mejores luchadores del peso ligero de la historia. El francés era uno de los grandes prospectos de la compañía, y parecía estar preparado para saltar al top cinco de la división y optar a una oportunidad por el título.

Sin embargo, toda esa expectación quedó en nada cuando Dustin Poirier noqueó al francés, frenando así su ascenso.

Tras ese duro golpe, Benoit se tomó un pequeño tiempo para recuperarse, para después regresar ante Renato Moicano, donde sufrió una nueva derrota. Tras ello, la UFC decidió poner al francés contra Joel Álvarez, en lo que sería la última pelea en el peso ligero para el español.

Sin embargo, Joel cayó lesionado y Saint-Denis se enfrentó finalmente a Prepolec, un peleador que regresaba a la UFC. Venció y ahora, cuatro meses después, regresará al octágono de la UFC para volver a encadenar una racha de victorias que le catapulte a lo más alto de la división.

Benoits Saint-Denis se enfrentará a Mauricio Ruffy

Tras una andadura de altibajos en la UFC, Benoit quiere regresar al top 10 de la UFC y, por qué no, volver a sonar para ser un candidato al título. En estos momentos, el francés ocupa la posición número 13 del peso ligero y se enfrentará este fin de semana al brasileño Mauricio Ruffy, una auténtica piedra en el camino puesto que llega invicto con un historial de 3-0 en la UFC.

El brasileño es un especialista del KO y no se lo pondrá nada fácil a Saint-Denis. Sin embargo, el francés buscará la resiliencia y tratará de sumar una nueva victoria en su historial, aunque todo apunte en su contra.