Spruce Meadows, o cuando un recorrido es superior al de unos Juegos Olímpicos

La catedral del Salto de Obstáculos norteamericano se encuentra en Spruce Meadows, en Calgary, Canadá. Este año ha celebrado su aniversario. Fundado en 1975 por Ron y Margaret Southern, el Masters es una cita imprescindible y sus recorridos espectaculares y desafiantes son obra del venezolano Leopoldo Palacios. Nada de recorridos largos y con poca emoción, Palacios, junto a su esposa, Liscelotte Orta, fueron parte fundamental del 50 aniversario: "Es una demostración de organización y de cómo se pueden hacer las cosas bien. Spruce Meadows lo hace cada año y esta edición pusieron un esfuerzo muy especial. Creo que en todos los aspectos fue espectacular".

"He hecho dos Juegos Olímpicos y estos recorridos son más fuertes que los de los Juegos. Aquí puedes pedirles más a los caballos. Y en la segunda vuelta les pido prácticamente el límite de lo que pueden hacer caballo y jinete. Quizás el caballo podría dar más, pero el límite real está en los jinetes", asegura Palacios. Y ofrece claves de sus diseños: "Siempre reviso mis recorridos de los últimos años. No me gusta repetir lo mismo, así que voy pensando variaciones. Este año, por ejemplo, puse por primera vez una ría hacia la otra ría. Ya el año pasado, cuando caminé la pista, lo tenía en la cabeza. No se lo decía a nadie, pero ya iba pensando. Y esa es mi ventaja: no espero a que me contraten, yo sé que me voy hoy y que el año que viene estaré aquí otra vez. Entonces, desde ya comienzo a plantear ideas".

Leopoldo Palacios Shelly Ramírez Pino

"Spruce Meadows es una institución creada por una familia para mantener las raíces del deporte. Ellos siempre buscan que el deporte esté lo más cerca posible de la naturaleza y de la tradición. Lo que han logrado, entre otras cosas, es que los patrocinadores estén interesados. Aquí hay patrocinadores que llevan 50 años, Rolex lleva 35... Cuando tanta gente cree en lo que se hace y confía en quienes lo organizan, el resultado es un proyecto exitoso", afirma.

Este año, el Masters alcanzó un nivel espectacular, con récord en la prueba de Seis Barras donde se superaron los 2,13 metros. La gala del sábado congregó a 1.500 invitados con música en directo de Michael Bublé y el CSI2*, que se disputaba simultáneamente, permitió a jinetes emergentes participar en un escenario de primer nivel. Al mismo tiempo, Spruce Meadows ofreció actividades para toda la familia.

Scott Brash, que en 2015 ganó el Rolex Grand Slam, se llevó el Masters con Kyle King y Steve Guerdat completando el podio. El 50 aniversario deparó también el premio más alto en la historia reciente del salto, con un Gran Premio Internacional de cinco millones de dólares canadienses. Richard Vogel, Nina Mallevaey, entre otros jóvenes talentos, demostraron que hay futuro. El Evening of the Horse, las exhibiciones culturales, la RCMP Musical Ride y hasta las carreras de corgis confirmaron que Spruce Meadows es un festival para todos los públicos.