El sufrimiento del hermano de Joao Félix en el mercado de fichajes

Hugo Félix, mediapunta de 21 años y hermano del internacional portugués João Félix, atravesó una montaña rusa de emociones en los últimos días. El joven jugador estaba listo para dar un gran salto en su carrera al llegar cedido al Elche y debutar en una de las ligas más competitivas de Europa. El acuerdo entre clubes parecía cerrado, pero finalmente la inscripción nunca se completó, truncando así la esperada oportunidad de jugar en LaLiga y dejando al jugador con un sabor amargo.

El revés fue inesperado y difícil de digerir. Aunque el Benfica había decidido que saldría del club —donde todavía mantiene contrato hasta 2029—, la oportunidad que parecía segura en España se esfumó de repente. Ante esta situación, Hugo tuvo que actuar con rapidez y buscar un nuevo destino que le permitiera seguir creciendo y demostrando su talento.

Su alternativa llegó rápidamente: firmó por el Tondela, equipo recién ascendido a la primera división portuguesa. Hugo se compromete con el club luso por cuatro temporadas, mientras que el Benfica conserva el 50 % de sus derechos en caso de futura venta. Con un valor de mercado aproximado de 2,5 millones de euros, según Transfermarkt, el joven futbolista tiene ante sí la oportunidad de consolidarse como profesional y relanzar su carrera después de un periodo de incertidumbre.

Este movimiento marca la despedida de Hugo del Benfica, club en el que ha estado más de una década y donde creció desde las categorías inferiores hasta debutar en el primer equipo la temporada pasada, aunque solo disputó 11 minutos en un partido de la Taça de Portugal frente al Tirsense. Ahora, en el Tondela, encontrará un proyecto donde podrá disfrutar de mayor protagonismo, competir de manera regular y mostrar todo su potencial en la Primeira Liga.

El joven Félix también asume este nuevo reto con la motivación de escribir su propia historia y no vivir únicamente a la sombra de su hermano João. Con trabajo, constancia y determinación, Hugo busca demostrar que puede destacarse por mérito propio, dejando atrás la frustración de la fallida cesión al Elche y mirando hacia un futuro lleno de oportunidades en Portugal.