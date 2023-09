Suspenden a un futbolista de por vida tras protagonizar una pelea

Matko Miljevic, jugador profesional en la MLS, quiso jugar un torneo amateur y acabó protagonizando una pelea a golpes. El CF Montreal aún no ha hecho comentarios oficiales al respecto. Según la web Dans les Coulisses, el futbolista golpeó directamente a un rival con un puñetazo en la cara. El árbitro suspendió de inmediato el encuentro y pidió que lo sacaran del lugar y la liga informó que Miljevic quedó expulsado de por vida del torneo.

"El chico está fuera, la liga no quiere verlo más, no solo en el campo sino en todas sus instalaciones. No actuó como un profesional, ni siquiera como un aficionado digno de ese nombre. La QCSL es una liga seria que nunca ha aceptado tales gestos. No fue su primera ‘historia’ en la liga. La víctima se encuentra bien y no debería tener secuelas, pero todavía está considerando seriamente presentar una denuncia penal por agresión", relatan fuentes de la competición. contó una fuente al mencionado portal.

La QCSL se fundó en 1994 y es una de las ligas de fútbol de salón más reconocidas de esa zona de Canadá. Hay varias divisiones, certámenes de “veteranos”, campeonatos femeninos y mixtos. Al mismo tiempo, reankean a los jugadores entre “Competitivo” (A), “semicompetitivo” (B), “semi recreativo” (C) y “recreativo”.