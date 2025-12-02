Alcaraz confiesa qué regalaría en Navidad a Sinner, Nadal y Djokovic

Alcaraz está disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos días antes de la doble exhibición con la que cerrará la temporada 2025... o empezará la temporada 2026. Carlitos tiene previsto disputar sendas exhibiciones ante Joao Fonseca y Frances Tiafoe antes de afrontar desde mediados de diciembre el tramo más exigente de su pretemporada.

Las críticas por su presencia en este tipo de partidos han abundado en los últimos días, pero el número uno del mundo tiene claros los motivos de su participación en este tipo de eventos: "Para mí, la mayor diferencia es que en un torneo hay que mantener la concentración, y es exigente tanto física como mentalmente. Una exhibición es sólo un día. Sólo hay que mantener la concentración, calentar y entrenar poco y sólo para un partido. Se puede interpretar una exhibición de diferentes maneras. Puedes hacerlo sólo por diversión, jugar buen tenis, buenos golpes y divertirte. O puedes tomarlo muy en serio y usar tácticas y patrones para replicarlos en los torneos. Intentaré tomarme estos partidos en serio, pero al mismo tiempo divertirme lo máximo posible". Las dos exhibiciones en USA no serán las únicas para el murciano en los próximos días. Y es que también tiene previsto comenzar 2026 con un plan similar, ya que tiene previsto otra en Corea ante Jannik Sinner. Luego llegará el Open de Australia, la primera cita que tiene prevista el próximo año.

Antes, Alcaraz ha tenido tiempo para responder a la pregunta de qué regalos haría en Navidad a Jannik Sinner, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Los diferentes regalos no pueden estar más atinados. "A Sinner le regalaría una botas para esquiar y crema solar para el cuerpo", asegura. Con el serbio y el español es muy directo: "A Djokovic le regalaría un buen jamón ibérico de España y a Nadal unas buenas botellas de vino".

Con buena parte de ambos circuitos inmensa en la pretemporada, la británica Emma Raducanu, que está entrenando en Barcelona junto a Francis Roig, exentrenador de Nadal, ha asegurado que ya no se esconde después de que a principios de año un hombre le acosara en repetidas ocasiones. Raducanu, actual número 29 del mundo y campeona del US Open en 2021, se echó a llorar durante la disputa de un partido en el torneo de Dubai en febrero al ver a un hombre que le había acosado en otras ocasiones -el día de antes le había dado una carta y una foto en una cafetería- entre el público. Este individuo fue expulsado del torneo y recibió una orden de alejamiento.

En una entrevista con la cadena británica BBC la jugadora ha reconocido que aún hay cosas que le molestan, como cuando ve fotos en revistas y publicaciones de su vida privada sin haberse dado cuenta de que había "paparazzi" que le seguían, pero que en general se encuentra bastante bien. "Una vez estaba con dos amigos y no vi a los fotógrafos, eso es obviamente raro, porque no sabes cómo han hecho esas fotos, pero más allá de eso me encuentro bien, porque sé que siempre hay alguien cuidándome".

"Si la gente me ve y me reconoce y quieren venir y decirme algo, está genial, pero no siento que necesariamente me esté escondiendo nunca más", añadió.

Raducanu ha arrastrado un problema en el pie en los últimos meses y recientemente se bajó de una exhibición en Estados Unidos junto a Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Joao Fonseca y Amanda Anisimova.