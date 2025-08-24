Alcaraz derrocha optimismo: "Me siento mucho más preparado que el año pasado"

Carlos Alcaraz aseguró este sábado, a dos días de su debut en el Abierto de Estados Unidos, que se siente "mucho más preparado" para competir en este 'grande' que en 2024, cuando cayó eliminado en segunda ronda a manos del holandés Botic Van de Zandschulp.

"Este año es muy diferente. He tenido más tiempo para descansar, desconectar y recargar energías. Pude pasar dos semanas en casa entrenando, lo que me dio un plus de felicidad y motivación antes de ir a Cincinnati", dijo Alcaraz durante una rueda de prensa en Nueva York.

"Me siento mucho más preparado que el año pasado, cuando todo fue mucho más apretado y sin días libres entre torneos", añadió.

En 2024, Alcaraz llegó a Nueva York acusando el cansancio de una exitosa pero exigente temporada en la que había conquistado Roland Garros, Wimbledon y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París.

El murciano cayó eliminado en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos después de haberse despedido en su debut en Cincinnati, un torneo que este 2025 conquistó.

Su rivalidad con Sinner

En la rueda de prensa, Alcaraz también se refirió a su rivalidad con el italiano Jannik Sinner, con el que ha disputado este año cuatro finales: Roma, Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati.

"Creo que lo que hace especial nuestra rivalidad es el respeto que nos tenemos y la buena relación que mantenemos fuera de la pista. No es algo habitual ver esa cercanía personal junto con una rivalidad tan intensa en la cancha", dijo Alcaraz.

"Cada vez que jugamos, los dos llevamos nuestro nivel al máximo, y eso lo convierte en algo único", añadió.

Sinner se ha hecho fuerte en pista dura, ganando los últimos tres 'grandes' disputados sobre esta superficie -Australia 2024 y 2025 y Estados Unidos 2024-, por lo que Alcaraz consideró que ganarle une eventual final -la única instancia en la que se podrían encontrar- "sería algo enorme".

"Es increíble el nivel de tenis que está mostrando en esta superficie. De alguna manera, me inspiro en él para estar preparado si tengo que enfrentarlo aquí. Ojalá podamos vernos en la final. Ganarle sería todavía más especial", dijo.

Alcaraz debutará este próximo lunes en primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo.

"Será muy complicado al enfrentarme a Opelka por primera vez. Todos conocemos su estilo de juego, así que tendré que estar muy atento al resto e intentar devolver la mayor cantidad de saques posible", señaló.

"La clave será encontrar ritmo en el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me lo permita y mantener la concentración. La confianza ahora mismo es alta, me siento bien en la pista, cómodo con las pelotas, así que solo se trata de estar preparado", añadió el murciano.