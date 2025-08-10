Alcaraz - Dzumhur, Masters 1000 de Cincinnati 2025, horario y dónde ver online TV

Después de una fulgurante temporada sobre tierra batida, donde Alcaraz conquistó Montecarlo, Roma y Roland Garros y tras caer en la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner, el murciano retoma la competición en Cincinnati con la ambición de recuperar el número uno mundial y alimentar sus opciones en el último Grand Slam del año.

Este Masters 1000, disputado sobre pista dura, será el primer gran test en esta superficie para Alcaraz y una piedra de toque clave de cara al US Open. El del Palmar nunca ha conquistado este torneosiendo en 2023 su mayor recorrido, donde cayó en la final ante Novak Djokovic. Alcaraz llega a Cincinnati con una racha invicta de 11 partidos en torneos Masters 1000, tras sus títulos en Montecarlo y Roma.

¿Quién es Damir Džumhur, el primer rival de Alcaraz en Cincinnati?

A sus 33 años, Damir Džumhur es un veterano del circuito, actualmente situado en el puesto 56 del ranking ATP. Nacido el 20 de mayo de 1992 en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, debutó como profesional en 2011 y se convirtió en el primer tenista de su país en ganar un título ATP.

Alcanzó su mejor ranking, el 23 del mundo, el 2 de julio de 2018, siendo su máxima gesta. A lo largo de su carrera ha conquistado tres torneos ATP, todos ellos sobre pista dura: St. Petersburgo, Kremlin Cup y Antalya.

Fue en Roland Garros donde, hace apenas dos meses, plantó cara a Alcaraz: en la tercera ronda del torneo francés, el murciano se impuso en cuatro sets (6-1, 6-3, 4-6, 6-4), tras un valiente intento de recuperación del bosnio que a punto estuvo de llevar el partido a cinco sets.

La andadura en Cincinnati de Džumhur comenzó tras sellar su pase venciendo en primera ronda a Mattia Bellucci en dos intensos tie-breaks(7-6(7), 7-6(5)), un duelo de alto voltaje que duró dos horas y 23 minutos.

Horario y dónde ver online TV Alcaraz – Dzumhur: Masters 1000 de Cincinnati

El debut entre Alcaraz y Džumhur se disputará el domingo 10 de agosto de 2025. El encuentro entre ambos es el tercero del día en la pista central desde las 17:00 horas, por lo que se estima que el partido entre Alcaraz y Džumhur no se disputará antes de las 21:00, en horario peninsular español.

En España, la retransmisión en directo correrá a cargo de Movistar Plus+, concretamente en Movistar Deportes o #Vamos, tanto en televisión como en streaming.

Carlos Alcaraz encara este enfrentamiento en Cincinnati envuelto en un halo de recuperación y ambición. Con la mirada puesta en el número uno mundial y el gran reto del US Open, su estreno contra Džumhur marca el primer capítulo de una fase decisiva de la temporada.

Džumhur, con su experiencia y resiliencia, no será un test menor: será el primer desafío real sobre pista dura y una mirada anticipada al pulso que definirá el verano tenístico. Este domingo 10 de agosto, en un escenario cargado de expectativa, se encenderá un duelo del que puede ser un cierre deportivo en un año que ya está siendo histórico para Carlos Alcaraz.