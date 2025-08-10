Tenis
Alcaraz - Dzumhur, en vivo hoy: siga en directo el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati
El murciano vuelve a las pistas después de la derrota en la final de Wimbledon
Carlos Alcaraz vuelve a la acción. Después de la final de Wimbledon se tomó unas vacaciones, y retoma la actividad en el Masters 1.000 de Cincinnati. No tuvo que jugar la primera ronda por ranking. Se estrena en la segunda contra el bosnio Dzumhur, con el que ya jugó en la tercera ronda de Roland Garros, y le hizo pasar un mal rato. Puede seguir aquí el minuto a minuto del partido.
Alcaraz - Dzumhur: 4-1
Otro break de Alcaraz. El primer set va rapidísimo. Demasiados errores de Dzumhur, que no está sabiendo leer los golpes que le tira su rival.
Puntazo de Alcaraz
El remate de Alcaraz, que está con decisión en la red, como casi siempre.
Alcaraz - Dzumhur: 3-1
Sigue sumando Alcaraz. Esta vez se vio 40-40 por un par de fallos, uno de ellos provocado, pero se sacó una volea increíble que casi entra. La cara de Dzumhur lo decía todo. Desperdició la primera oportunidad de juego Carlos al fallar una dejada, pero después saque abierto y derecha y gran segundo saque con bote, y a seguir sumando.
Alcaraz - Dzumhur: 2-1
Break de Alcaraz. Rapidísimo. Ha podido mandar con la derecha y ha sido muy superior. Se puso 0-40 y logra el break de 15-40 en un punto en el que cambió la altura y provocó el error de Dzumhur.
Alcaraz - Dzumhur: 1-1
Menos problemas ha tenido Carlos para sacar adelante su primer turno de servicio: lo hace de 40-15, con un ganador, dos buenos segundos saques y un remate casi de espaldas fantástico.
Alcaraz - Dzumhur: 0-1
Primer juego del partido para Dzumhur, pero con problemas porque tuvo que hacer frente a dos bolas de break. Las desperdició Alcaraz con una "caña" y con un resto de revés fuera. Lo hizo todo el español, los aciertos y los errores. Es sólo una toma de contacto, lleva un mes sin competir.
Arranca el partido
Carlos Alcaraz ganó el sorteo y eligió empezar restando. Así que, Dzumhur al saque. Empieza el partido. A disfrutar.
Se acaba el calentamiento
Alcaraz y Dzumhur ya están practicando el saque. En nada arranca el encuentro.
Gran recibimiento a Alcaraz
En Cincinnati hay ganas de ver a Alcaraz, que el año pasado se despidió a la primera. Pero en 2023 llegó a la final, y cedió ante Djokovic en un encuentro intensísimo.
Victoria de Bautista
Pues lo consiguió: Roberto Bautista ha vencido a Cameron Norrie, 6-4 y 6-3. Después de desaprovechar varias bolas de partido al resto, lo consiguió con su saque. A la quinta, pues en los cuatro precedentes el vencedor había sido el británico.
Alcaraz, ya en pista
Alcaraz y Dzumhur ya están en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati. Gran aplauso. Después del calentamiento, a jugar.
Bautista, cerca del triunfo
Noticia en la pista 10: Roberto Bautista está a un juego de la victoria ante Norrie, sólo le falta rematar, aunque como dice el tópico, es lo más difícil en el tenis: 6-4 y 5-2.
Partido a punto de comenzar
Pues finalmente Coco Gauff ha acelerado y se ha llevado el partido ante Wang por 6-3 y 6-2. Por tanto, en 15 o 20 minutos arrancará el duelo entre Alcaraz y Dzumhur.
El reencuentro de Alcaraz y Sinner
Como Alcaraz, Jannik Sinner también ha regresado en Cincinnati. Se encontraron en la pista de entrenamiento y tuvieron una amistosa charla.
Orden de juego de mañana
Se acaba de hacer oficial el orden de juego de mañana, lunes 11 de agosto. Estos son algunos de los partidos más destacados: a las 17:00 horas, Jessica Bouzas buscará los octavos de final contra la estadounidense Townsend, abriendo la pista central. Será la única española en pista en los cuadros individuales. Después, juega la número uno del mundo, Sabalenka, contra la británica Raducanu. A la 1:00 de la madrugada del lunes al martes, el número uno, Jannik Sinner, contra el canadiense Diallo.
Resultados
En el comienzo de la jornada ya se ha producido una sorpresa: Opelka ha eliminado a Álex de Miñaur (7-6 [8/6] y 6-4). Es una sorpresa relativa, porque el cañonero estadounidense, si tiene el día, puede hacer pasar un mal día a cualquiera. Además, en estos momentos hay dos españoles en pista: Roberto Bautista vence a Cameron Norrie por 6-4 y 3-0. El castellonense nunca ha podido con el británico, por lo que está cerca de poder hacerlo por primera vez. Martín Landaluce se impone por 2-1 a Popyrin, sin breaks.
La vuelta a la acción de Carlos
El partido contra Dzumhur es el regreso de Carlos Alcaraz a la actividad después de la final de Wimbledon. Se ha tomado unas vacaciones para cargar pilas, se saltó el Masters 1.000 de Toronto y vuelve en Cincinnati. El año pasado, perdió en primera ronda contra Monfils, en el partido en el que terminó rompiendo una raqueta. En estos meses hasta que acabe el curso, el murciano tiene opciones de volver a ser el número uno del mundo.
Hora del comienzo
Todavía hay que esperar un rato para que comience el partido de Alcaraz. Tiene que acabar en la pista central el Coco Gauff - Wang. La estadounidense, número dos del mundo y gran favorita, se ha llevado el primer set y manda 2-1, con break, en el tercero, así que parece lanzada.
Bienvenida
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del partido de segunda ronda que enfrenta a Carlos Alcaraz con Damir Dzumhur, correspondiente a la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.
