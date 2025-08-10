Alcaraz - Dzumhur, en vivo hoy: siga en directo el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati

En el comienzo de la jornada ya se ha producido una sorpresa: Opelka ha eliminado a Álex de Miñaur (7-6 [8/6] y 6-4). Es una sorpresa relativa, porque el cañonero estadounidense, si tiene el día, puede hacer pasar un mal día a cualquiera. Además, en estos momentos hay dos españoles en pista: Roberto Bautista vence a Cameron Norrie por 6-4 y 3-0. El castellonense nunca ha podido con el británico, por lo que está cerca de poder hacerlo por primera vez. Martín Landaluce se impone por 2-1 a Popyrin, sin breaks.