Alcaraz no encuentra una pareja con la que funcione

Alcaraz tuvo un paso fugaz por el invento del dobles mixto del US Open. Carlitos perdió en la primera ronda junto a la británica Emma Raducanu, seis meses mayor que él, por 4-2 y 4-2 ante el también británico Draper y la estadounidense Pegula.

Alcaraz y Raducanu se juntaron en esta novedosa cita puesta en marcha por el Abierto de Estados Unidos. En un torneo que, más que ser competitivo, está diseñado a modo de exhibición, los flashes de las cámaras se dispararon cuando Carlos y Emma aparecieron en la pista. Luego volvieron a hacerlo para captar los momentos de complicidad entre ambos.

Fue una tarde para disfrutar más allá de cual fuera el resultado y al de El Palmar le vino bien para desconectar ligeramente tras su triunfo en el Masters 1.000 de Cincinnati y antes de afrontar su participación en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último "Grand Slam" de la temporada, en el que buscará su segundo título en Nueva York y, de paso, recuperar el liderato de la ATP que a día de hoy es para el italiano Jannik Sinner.

Eso sí que será realmente serio tras la experiencia casi lúdica vivida formando equipo con Emma Raducanu, a la que mira y admira desde hace años. Así lo admitió el propio Alcaraz ya en 2022, en una recepción en el Palacio de San Esteban precisamente después de conquistar el US Open, el primer "Major" de los cinco que lleva ganados.

Preguntado por si veía partidos de tenis femenino su respuesta fue afirmativa y a continuación reveló que sus jugadoras favoritas eran Paula Badosa y la propia Raducanu, quien entonces era una recién llegada al circuito femenino.

Lo de Nueva York no ha sido la primera vez que Alcaraz disputa un torneo mixto. En julio de 2023 disputó la Copa Hopman en la ciudad francesa de Niza. Allí formó el dúo español con Rebeka Marasova, raqueta que en la actualidad compite por Suiza y con la que perdió sus dos partidos frente a Bélgica (3-6 y 1-6 ante David Goffin y Elise Mertens) y Croacia (6-1, 4-6 y 12-14 frente a Borna Coric y Donna Vekic).

En el dobles mixto de la competición norteamericana se estrenó con derrota y son tres encuentros los que ha disputado en esta modalidad desde que es profesional con un pleno de derrotas.