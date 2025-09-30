Directo
Alcaraz - Fritz, en directo hoy: final del ATP 500 de Tokio 2025
Carlitos busca su octavo título de la temporada ante el estadounidense que le superó en la reciente Laver Cup
Carlos Alcaraz persigue en Tokio el que sería su octavo título del curso después de ganar en Róterdam, Montecarlo, Roma, París, Queen's, Cincinnati y Nueva York. El número uno del mundo tendrá enfrente a Taylor Fritz. El estadounidense es el último jugador que ha conseguido derrotarle cuando se impuso en dos sets en la reciente Laver Cup. El número uno del mundo es el jugador con más victorias este curso (66) y ya ha superado su récord personal de triungos en una misma temporada. Después de una semifinal exigente ante Ruud llega el número cuatro del mundo que este año ha ganado las dos finales que ha disputado, Eastbourne y Stuttgart.
Sinner ya se ha metido en la final de Pekín
Con un ojo puesto en lo que suceda en Tokio y el otro en Pekín resulta que Sinner ya se ha metido en la final del torneo que se disputa en la capital china. El italiano ha derrotado a De Miñaur por 6-3, 4-6 y 6-2, aunque en varios tramos del partido se ha llevado la mano al muslo izquierdo. Será la final número 30 en la carrera del número dos del mundo. La segunda semifinal enfrenta al estadounidense Learner Tien, que puede ser el primer rival de Alcaraz en Shanghái, con el ruso Daniil Medvedev.
Alcaraz defenderá título en Roland Garros con jueces de silla
Vamos a cambiar de superficie y situarnos en la primavera de 2026. Y es que la Federación Francesa de Tenis ha ratificado que en la próxima edición de Roland Garros seguirá habiendo jueces de silla. París seguirá siendo el único "Grand Slam" que sigue confiando en el factor humano a diferencia de los sistemas electrónicos por los que ha apostado el resto.
Badosa, adiós hasta 2026
Paula Badosa ha decidido que no volverá a competir en 2025 debido a sus constantes problemas físicos. La jugadora de Begur comenzó el año de forma sobresaliente alcanzando las semifinales del Open de Australia. Llegó a colarse en el "top 10", ahora ocupaba el puesto 18, pero las lesiones han convertido el curso en una pesadilla. Su último abandono, el número 37 de su carrera, fue el pasado domingo en el torneo de Pekín. "Dejaré el tenis por ahora, pero en 2026 seguiré buscando la manera de volver", apunta Badosa en un comunicado. Todos deseamos volver a ver disfrutar a Paula en una pista de tenis.
La décima final de Alcaraz en 2025
Desde que a primeros de febrero Alcaraz alcanzase y ganase la final de Róterdam, su temporada está siendo extraordinaria. La de Tokio va a ser su décima final del curso y el objetivo es sumar el octavo título que se añadiría a una lista que incluye además del torneo neerlandés a Montecarlo, Roma, París, Queen's, Cincinnati y US Open. Sólo ha perdido dos de las finales que ha jugado en 2025. Cayó en la de Barcelona ante Rune por problemas físicos y Sinner le superó en la de Wimbledon.
Alcaraz - Fritz, récords y precedentes
Taylor Fritz es una de las siete raquetas que puede presumir de haber derrotado este curso a Alcaraz. Fue eso sí en la pachanga de la reciente Laver Cup. En los tres duelos anteriores hubo pleno de victorias de Carlitos. Se impuso en la semifinal de la última edición de Wimbledon; en la Laver del año pasado y en los cuartos de final de Miami hace dos cursos. Alcaraz llega a la final con el mayor registro de victorias de su carrera en un curso: ya son 66.
Del susto con Sebastián Báez a las exigencias de Ruud
El torneo de Alcaraz en Tokio estuvo marcado por el susto en su estreno ante Sebastián Báez. En un sprint más dentro de un partido de primera ronda se le fue el tobillo izquierdo y pasaron algo más de 24 horas en las que la continuidad de Carlitos en el torneo estuvo en duda. Las manos del "mejor fisio del mundo", como Alcaraz define a Juanjo Moreno, le permitieron seguir en competición. De aquello sólo queda un vendaje que se asoma tímidamente por el tobillo izquierdo del español. Se deshizo con autoridad de Bergs y Nakashima. En semifinales necesitó tres sets y algo más de dos horas para superar a un rocoso Casper Ruud. Ahora es el turno de Fritz.
Alcaraz en Tokio, a por su octavo título de la temporada
¡Muy buenos días! Matinal del martes y tenemos finalísima de Alcaraz en el ATP 500 de Tokio. Enfrente estará el estadounidense Taylor Fritz, número cinco del mundo. Será la novena final consecutiva de Carlitos este curso con lo que iguala un récord de Rafa Nadal. Federer y Djokovic llegaron a disputar 17 finales de torneos consecutivos. El número uno persigue su octavo título de la temporada. Partido grande en el Ariake Coliseum de la capital nipona.
