Alcaraz - Fritz, en directo hoy: final del ATP 500 de Tokio 2025

El torneo de Alcaraz en Tokio estuvo marcado por el susto en su estreno ante Sebastián Báez. En un sprint más dentro de un partido de primera ronda se le fue el tobillo izquierdo y pasaron algo más de 24 horas en las que la continuidad de Carlitos en el torneo estuvo en duda. Las manos del "mejor fisio del mundo", como Alcaraz define a Juanjo Moreno, le permitieron seguir en competición. De aquello sólo queda un vendaje que se asoma tímidamente por el tobillo izquierdo del español. Se deshizo con autoridad de Bergs y Nakashima. En semifinales necesitó tres sets y algo más de dos horas para superar a un rocoso Casper Ruud. Ahora es el turno de Fritz.