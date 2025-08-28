Alcaraz iguala ante Bellucci en el US Open la mayor paliza que ha dado en un Grand Slam

El arranque de la segunda ronda del US Open 2025 de Carlos Alcaraz fue impactante: 6-1 y 6-0 ante Mattia Bellucci en apenas 58 minutos. Después, el duelo se igualó un poco en el tercer set, que el murciano se llevó por 6-3, para cerrar el choque en una hora y 36 minutos. En total concedió cuatro juegos, lo que supone igualar la mayor paliza que ha dado en su carrera en un Grand Slam.

Hay otro encuentro en el que concedió menos, pero no se terminó: 6-1, 6-1 y 1-0 ante el chino Shang, que se retiró, en la tercera ronda del Open de Australia de 2024.

El otro partido completo en el que Carlos concedió cuatro juegos fue la primera ronda de Roland Garros 2024 ante el estadounidense Wolf (6-1, 6-2 y 6-1). En París, pero en 2025, en los cuartos contra Tommy Paul, apenas concedió uno más (6-0, 6-1 y 6-4).

En la tierra francesa, donde el español ha levantado las dos últimas Copas de los Mosqueteros, es donde más veces ha ganado un set por 6-0 en un Grand Slam, tres. Aparte de esta citada ante Paul, ya lo hizo en 2022, en su primera participación, ante el argentino Londaro (6-4, 6-2 y 6-0) y también en el estreno, pero de 2023, contra el italiano Cobolli (6-0, 6-2 y 7-5). En las semifinales de 2025 contra Musetti logró el otro (4-6, 7-6, 6-0, 2-0 y retirada).

En el Open de Australia, Alcaraz acumula dos roscos: 6-0, 6-1 y 6-4 a Nishioka en la segunda ronda de la edición de este año y 6-4, 6-4 y 6-0 en los octavos de 2024 contra Kecmanovic. El de Melbourne es el único Grand Slam que el chico de El Palmar todavía no tiene en su palmarés. En Wimbledon ha conseguido dejar a sus rivales una vez en blanco: 6-0, 6-2 y 7-5 en el debut de 2023 ante Chardy.

Hay que recordar que este US Open es sólo el decimonoveno Grande que disputa Alcaraz, en su todavía corta carrera. De los 18 anteriores, ganó cinco.