Alcaraz - Lehecka, en directo hoy: cuartos de final del US Open 2025
El murciano y el checo se han enfrentado en tres ocasiones con un balance favorable a Carlitos
Carlos Alcaraz está arrasando en este US Open. El tenista español batió a Arthur Rinderknech (7-6, 6-3 y 6-4) y se clasificó para los cuartos de final del Grand Slam. Ahora, llega el turno de Jiri Lehecka, número 21 del mundo, con quien mantiene un balance de dos victorias y una derrota. El checo viene de eliminar en octavos a Adrian Mannarino por 7-6(4), 6-4, 2-6 y 6-2. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con dos victorias para el español y una para el de República Checa, en los cuartos de final de Doha 2025.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: cuartos de final del US Open, en vivo online
Sinner mantiene la pelea por el número uno
El torneo no sólo decide al campeón, con Sinner defendiendo título, también el número uno del mundo. Por primera vez desde que lo logró el 10 de junio de 2024, la corona de la ATP peligra para el italiano. A estas alturas, tiene que llegar una ronda más lejos que el español o superarlo en una hipotética final. El pelirrojo de San Cándido se está mostrando muy poderoso en Nueva York. Su partido de octavos contra Bublik fue una exhibición, y el propio tenista kazajo tuvo una reacción que se ha hecho viral. El siguiente en desafiar a Sinner es Musetti, su compatriota. Por su lado del cuadro, para unas hipotéticas semifinales, el vencedor del Félix Auger-Aliassime y Álex de Miñaur. Por el lado de Alcaraz, si vence a Lehecka se mediría con el que salga triunfador del Djokovic - Fritz, que es el partido estrella de cuartos de final.
El camino hasta los cuartos
Lehecka se planta por segunda vez en los cuartos de un Grand Slam. La otra fue en el Open de Australia 2023, donde fue superado por Tsitsipas. Eran otros tiempos para el griego, aunque no haya pasado tanto... En este US Open, el checo venció a Coric en primera ronda: 3-6, 6-4, 7-6 y 6-1; a Etcheverry en segunda, 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4; a Collignon en tercera, 6-4, 6-4 y 6-4; y a Mannarino en octavos de final: 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2. Ha necesitado, por tanto, cuanto parciales en tres de los partidos, y en dos comenzó perdiendo el primero. El camino de Alcaraz ha sido más rápido, pues ha vencido todos sus partidos en sets corridos: 6-4, 7-5 y 6-4 a Opelka; 6-1, 6-0 y 6-3 a Bellucci, 6-2, 6-4 y 6-0 a Darderi y 7-6, 6-3 y 6-4 a Rinderknech.
Precedentes
Alcaraz y Lehecka se han enfrentado en tres ocasiones. En 2023, en Queen's, el triunfo fue claro para el español: 6-2 y 6-3. Esta temporada han sido las otras dos, duelos más apretados: en febrero, en Doha, venció el checo en un encuentro extraño, con muchos errores, 6-3, 3-6 y 6-4; de nuevo en la hierba de Queen's, Carlos tuvo que exprimirse para llevarse la final 7-5, 6-7 85/7) y 6-4.
Horario
Todavía queda un rato para que comience el partido de Alcaraz y Lehecka. Será la pista central, la Arthur Ashe, por supuesto, pero en el segundo turno, cuando acabe el duelo entre Pegula y Krejcicova, en el que manda la estadounidense, en el primer set, por 3-1.
Bienvenida
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka.
