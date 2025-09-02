Alcaraz - Lehecka, en directo hoy: cuartos de final del US Open 2025

El torneo no sólo decide al campeón, con Sinner defendiendo título, también el número uno del mundo. Por primera vez desde que lo logró el 10 de junio de 2024, la corona de la ATP peligra para el italiano. A estas alturas, tiene que llegar una ronda más lejos que el español o superarlo en una hipotética final. El pelirrojo de San Cándido se está mostrando muy poderoso en Nueva York. Su partido de octavos contra Bublik fue una exhibición, y el propio tenista kazajo tuvo una reacción que se ha hecho viral. El siguiente en desafiar a Sinner es Musetti, su compatriota. Por su lado del cuadro, para unas hipotéticas semifinales, el vencedor del Félix Auger-Aliassime y Álex de Miñaur. Por el lado de Alcaraz, si vence a Lehecka se mediría con el que salga triunfador del Djokovic - Fritz, que es el partido estrella de cuartos de final.