Alcaraz - Medjedovic, en directo hoy: última hora y resultado, tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati

Aunque es su primer encuentro ATP, ya hubo otra cara a cara en 2013, cuando eran niños: en la Smrikva Bowl de Croacia, torneo sub10, se midieron en una semifinal inolvidable.

Cincinnati Open MARK LYONS Agencia EFE

Aquel duelo infantil tuvo una final dramática: Medjedovic dominó el supertiebreak 9-1, pero Alcaraz se remontó y ganó 13-11. El marcador fue 4-2, 3-5 y 13-11 para el español, mostrando entonces su carácter competitivo.