Alcaraz - Medjedovic, en directo hoy: última hora y resultado, tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati
El murciano buscará consolidar su regreso ante la promesa serbia, en un duelo inédito entre juventud y poder en el Lindner Family Tennis Center
El Masters 1000 de Cincinnati 2025 vivirá este martes un atractivo enfrentamiento de tercera ronda entre Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y vigente campeón de Múltiples torneos esta temporada, y el serbio Hamad Medjedovic, una de las nuevas caras del circuito que debuta en el cuadro principal del torneo. En su primer cruce oficial, el murciano intentará mantener su impecable ritmo competitivo tras un intenso verano, mientras que el joven balcánico, impulsado por su potente servicio y su reciente ascenso en el ranking, buscará dar la gran sorpresa y continuar su histórica campaña en Ohio.
Alcaraz - Medjedovic, en directo hoy: tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en vivo online
Un antecedente muy especial
Aunque es su primer encuentro ATP, ya hubo otra cara a cara en 2013, cuando eran niños: en la Smrikva Bowl de Croacia, torneo sub10, se midieron en una semifinal inolvidable.
Aquel duelo infantil tuvo una final dramática: Medjedovic dominó el supertiebreak 9-1, pero Alcaraz se remontó y ganó 13-11. El marcador fue 4-2, 3-5 y 13-11 para el español, mostrando entonces su carácter competitivo.
Generación 2003 en la pista
Ambos jugadores comparten generación, nacidos en 2003 y con estilos explosivos: Alcaraz desde España y Medjedovic desde Serbia, cada uno con un ascenso particular a la élite ATP.
Carlitos poniéndose a punto en su entrenamiento matutino
🔥
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre Carlos Alcaraz y Hamad Medjedovic, por la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. 🎾👋🏻
