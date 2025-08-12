Alcaraz - Medjedovic: horario y dónde ver on line TV la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz se mide en tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati con un viejo conocido. El serbio Hamad Medjedovic, de 2003 como Carlitos, fue rival suyo de niño y ahora entrena en la Higuerón Tennis Center de Málaga a las órdenes de Jorge Aguirre.

No hay precedentes como profesionales entre el de El Palmar y el balcánico, pero sí en la etapa de formación. En 2013, en la Smrikva Bowl, torneo que se disputa en Croacia, en Pula, y que es considerado el Mundial sub 10. Carlos ya había cumplido esa edad, los 10, y a Hamad todavía le quedaban unos días. Eran las semifinales. Y Hamad dominaba 9-1 en el supertiebreak del tercero, pero terminó imponiéndose Alcaraz por 4-2, 3-5 y 13-11. Hoy se reencuentran en la central de Cincinnati y lo harán en el segundo turno de la sesión matinal. La jornada la abren el estadounidense Opelka y el argentino Comesaña a las 17:00 (hora española) y luego llegará el turno para el número dos del mundo y el serbio. El partido se podrá seguir en Movistar + y desde las 17:30 en www.larazon.es con todos los detalles antes, durante y después del partido.

Alcaraz llega a la tercera ronda del torneo que ya ha superado Jannik Sinner, aunque tuvo más problemas de los previstos ante el canadiense Diallo (6-2 y 7-6). El italiano, que el sábado 16 cumple 24 años, ha ganado 28 de los 31 encuentros disputados este año -estuvo tres meses sin competir por dopaje-, y sólo se ha dejado algún set en siete de esos choques. Fue un set en tres partidos, dos en otros tres y tres en la final de Roland Garros ante Alcaraz.

Son 12 sets los perdidos esta temporada por Jannik, quien tan sólo se vio remontado en el duelo que decidió el título en París (6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-7 (3) y 6-7 (2)) y en los octavos de final del ATP 500 de Halle frente al kazajo Alexander Bublik (6-3, 3-6 y 4-6). Su otra derrota del año fue en la final del Masters 1.000 de Roma también ante Alcaraz (6-7 (5) y 1-6) y en el recuerdo está la victoria del transalpino frente a Grigor Dimitrov en los octavos de final de Wimbledon antes de que el búlgaro se retirara por lesión en la tercera manga (3-6, 5-7 y 2-2).

Alcaraz, con un bagaje de 49-6 este curso, perdió al menos un set en 27 de sus 55 choques desde enero, casi la mitad de los que jugó. En 19 partidos cedió una manga, en seis se dejó dos y perdió tres parciales en la final de Wimbledon viéndose remontado (6-3, 3-6, 3-6 y 3-6) y en los cuartos de final del Abierto de Australia contra el serbio Novak Djokovic también tras adelantarse en el marcador (6-4, 4-6, 3-6 y 4-6). Son, por lo tanto, 37 sets perdidas.