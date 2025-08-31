Alcaraz - Rinderknech, en directo hoy: mejores jugadas, resultado y set del US Open 2025

Desgraciadamente, Rinderknech se dejó a un jugador español por el camino en su andadura en este US Open. Fue Alejandro Davidovich, que sucumbió en un partido a cinco sets. Sin quitar mérito al francés, ciertamente fueron las intermitencias del malagueño las que acabaron por lastrarle del todo. En cualquier caso, Rinderknech está jugando muy cerca de su mejor nivel a sus 34 años.