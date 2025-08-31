Tenis
Alcaraz - Rinderknech, en directo hoy: mejores jugadas, resultado y set del US Open 2025
Se han enfrentado en tres ocasiones, y siempre ganó el español
Carlos Alcaraz afronta los octavos de final del US Open contra el francés Arthur Rinderknech. Será la cuarta vez que se enfrenten. Ya lo hicieron en el mismo escenario, pero en 2021, y en la hierba de Queen's en 2023 y 2025. Siempre ganó el español, aunque los partidos fueron parejos. El vencedor jugará los cuartos contra el triunfador del Mannarino-Lehecka.
Empezamos en hora
El partido previo al de Alcaraz, que enfrentaba en el cuadro femenino a Swiatek y Kalinskaya, ya ha terminado con victoria de la polaca, segunda favorita del torneo. Así que el encuentro de Carlos y Rinderknech comenzará en hora. Unos 40 minutos por delante.
El verdugo de Davidovich
Desgraciadamente, Rinderknech se dejó a un jugador español por el camino en su andadura en este US Open. Fue Alejandro Davidovich, que sucumbió en un partido a cinco sets. Sin quitar mérito al francés, ciertamente fueron las intermitencias del malagueño las que acabaron por lastrarle del todo. En cualquier caso, Rinderknech está jugando muy cerca de su mejor nivel a sus 34 años.
Un balance de 3-0
El histórico de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Rinderknech es claramente favorable al español. Refleja un 3-0 inapelable. De hecho, la primera vez que se vieron las caras fue aquí, en el US Open. Fue en 2021, en segunda ronda, y en aquella ocasión el partido cayó del lado de 'Carlitos' en cuatro sets.
El favorito de Wilander
En estos últimos días han arreciado las voces que ven al murciano como gran favorito de este US Open. El último en dar su visión ha sido el sueco Mats Wilander, que ha sido muy claro: "Sus movimientos son impresionantes, parece insuperable. En estas primeras fases del torneo, por primera vez, parece el hombre a batir", sentenció la leyenda del tenis.
¡Bienvenios al US Open!
¡Buenas tardeeeeeeeeees! Bienvenidos al US Open, donde hoy Carlos Alcaraz busca un sitio en los cuartos de final con el francés Arthur Rindeknech como rival. ¡Todos con el número 2 del mundo, que cada vez está más cerca de ser el 1!
