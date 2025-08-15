Carlos Alcaraz y Andrey Rublev protagonizan uno de los duelos más esperados del Masters 1.000 de Cincinnati 2025, luchando por un pase a las semifinales. Ambos llegan tras superar pruebas exigentes y con una rivalidad muy pareja en el historial directo: el murciano domina con un 3-2 (incluyendo el Torneo de Abu Dabi 2022). Mientras Alcaraz busca consolidar su año de ensueño, Rublev intenta reafirmar que está de vuelta entre los grandes. Un cruce con sabor a final anticipada.

Alcaraz - Rublev, en directo hoy: última hora y resultado, cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, en vivo online