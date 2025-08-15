Directo
Alcaraz - Rublev, en directo hoy: última hora y resultado, cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati
El murciano se enfrenta nuevamente a uno de sus máximos rivales en un duelo de titanes por un cupo en las semifinales
Carlos Alcaraz y Andrey Rublev protagonizan uno de los duelos más esperados del Masters 1.000 de Cincinnati 2025, luchando por un pase a las semifinales. Ambos llegan tras superar pruebas exigentes y con una rivalidad muy pareja en el historial directo: el murciano domina con un 3-2 (incluyendo el Torneo de Abu Dabi 2022). Mientras Alcaraz busca consolidar su año de ensueño, Rublev intenta reafirmar que está de vuelta entre los grandes. Un cruce con sabor a final anticipada.
Alcaraz, cinco títulos en 2025 y un balance demoledor
La temporada del español incluye ATP 500 de Rotterdam, Masters 1000 de Montecarlo y Roma, Roland Garros y el ATP 500 de Queen’s en hierba, tras una racha de 18 victorias en esa superficie. Su récord anual: 51 triunfos y solo 6 derrotas, siendo aún esquiva la corona en pista dura al aire libre este curso.
Termina el Sabalenka - Rybakina
Ya está lista la P&G Center Court para recibir a Carlitos, sin ningún contratiempo, el murciano jugará sobre las 21:00h.
Head to head: rivalidad al rojo vivo
Entre duelos ATP y exhibiciones, Alcaraz y Rublev suman cinco enfrentamientos. El murciano domina 3-2 en victorias oficiales, destacando la reciente remontada en Wimbledon y triunfos en las ATP Finals. Rublev logró su mayor éxito en tierra batida en Madrid (2024) y en otro antecedente de exhibición en Abu Dhabi (2022).
Rublev, entre remontadas y estabilidad mental: un 2025 muy sólido
El ruso ha superado a Learner Tien (7-6, 6-3), Alexei Popyrin (6-7, 7-6, 7-5) y Francisco Comesaña (6-2, 6-3). Su cabeza de serie número 9 lo confirma entre los favoritos, y ha trabajado en 2025 sobre una nueva rutina de autocontrol y visualización que ha dado frutos en partidos cerrados.
Así va el camino de Alcaraz en el torneo: de menos a más
Alcaraz debutó con dificultades ante Damir Dzumhur (6-1, 2-6, 6-3), ajustando el ritmo en segunda ronda frente a Hamad Medjedovic (6-4, 6-4). Alcanzó su mejor nivel en octavos eliminando a Luca Nardi por un contundente 6-1, 6-4, mostrando gran progresión en pista dura tras el parón después de Wimbledon.
La discusión de Alcaraz con el juez de silla en Cincinnati: "¿Es tu culpa y tengo que pagarlo yo?"
Rublev, el rival que planea jugar a toda velocidad
Andrey entra a la pista con un plan claro: juego directo, sin dar margen para la estrategia. Esa táctica lo puso por delante en Wimbledon, donde ganó el primer set a Alcaraz. El ruso mantiene sus rutinas de preparación, como aislarse en su vestuario y visualizar sus golpes clave antes de salir a la cancha.
Los cuartos de final: Atmane, el primer clasificado
El duelo esperado: Alcaraz persigue se primera corona en Cincinnati
Carlitos aún no ha ganado el Masters 1000 de Cincinnati en su joven carrera. En 2023 estuvo a punto de lograrlo, cayendo apenas en una final histórica ante Novak Djokovic. Hoy, el murciano enfrenta un nuevo reto en unos cuartos de finales cargados de presión frente a un rival de máxima exigencia, Andrey Rublev.
Momentos divertidos de Cincinnati
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev, por los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. 👋🏻🎾
