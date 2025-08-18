Alcaraz contra Sinner en la final de Cincinnati: el factor psicológico cambia de bando

Carlos Alcaraz repite frases de autoconvencimiento. «Siempre me he mantenido positivo», dice constantemente tras sus partidos. El mensaje es muy bueno, la clave es si son palabras sin más o se lo cree, y las siete finales consecutivas que lleva indican que parece que realmente se lo cree. La derrota en el estreno de Miami contra Goffin fue un punto de inflexión. Se olvidó de la raqueta, se fue de vacaciones con su familia e incluso antes del tiempo que había calculado, ya le entraron ganas de volver a entrenar. Desde ahí: campeón en Montecarlo, finalista en Barcelona, campeón en Roma, Roland Garros y Queen’s, finalista en Wimbledon y, esta noche, de momento, finalista en el Masters 1.000 de Cincinnati, contra Jannik Sinner, el gran clásico del momento.

Cuarta final para ellos este 2025

Es la cuarta vez seguida que en un torneo en el que participan el español y el italiano, disputan la final. Pasó en Roma, en el regreso de Sinner tras la sanción por dopaje. El triunfo de Carlos estaba más o menos cantado. Sucedió en Roland Garros, y se vivió una de las mejores finales de la historia en la Philippe Chatrier, en la que el chico de El Palmar remontó dos sets, y tres pelotas de partido, para levantar su segunda Copa de los Mosqueteros. Y sucedió en Wimbledon, donde Sinner volvió a demostrar que por momentos parece una máquina: pese a perder el primer set y a lo que había sucedido en París, se repuso para llevarse el partido. Él mismo admitió que estaba sorprendido de cómo había logrado pasar página tan rápido después de lo de Roland Garros.

El factor psicológico

«Está siendo mejor que yo en todo», gritó Alcaraz en el partido definitivo en el All England Club. Ahí, los pensamientos positivos se esfumaron, aunque no su actitud. Lo siguió intentando, sin éxito. Y un mes después, le llega la oportunidad de la revancha. «Estoy listo para el desafío, para ver los errores que cometí en el último duelo e intentar mejorar», confiesa. El factor psicológico cambia de bando y ahora es Alcaraz el que tiene que superarse después de sentirse tan inferior. Sinner parece de hielo, pero Carlos también ha demostrado que no es de este mundo, en una situación similar: en las semifinales de Roland Garros 2023, contra Djokovic, los nervios le dejaron literalmente tieso. El número uno de la historia estaba también enfrente un mes después en Wimbledon y el español espantó los fantasmas y triunfó, para coronarse por primera vez en la Catedral del tenis.

Así se vive la previa del decimocuarto cara a cara entre Alcaraz y Sinner (8-5 para el español en los precedentes, 5-2 en duelos en pista dura). Para saber qué sucede en el partido hay que esperar a hoy a las 21:00 (Movistar +), pero se antoja difícil que no sea un gran espectáculo.