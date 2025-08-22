Alcaraz ya tiene fecha para debutar en el US Open

Alcaraz ya conoce el camino para conquistar el que sería su segundo US Open y su sexto "Grand Slam". El sorteo del cuadro provoca que se conozcan los partidos de la primera jornada, el domingo 24, y cuándo llegará el debut tanto de Jannik Sinner como de Carlitos.

El español se estrenará el lunes 25 ante el estadounidense Reilly Opelka y si fuera avanzando rondas jugaría miércoles, viernes y domingo. Para los cuartos de final debería esperar hasta el jueves de la semana siguiente. Sinner debutará el lunes o el martes y luego jugaría el jueves, el sábado y la cuarta ronda el lunes. En caso de llegar a los cuartos de final los disputaría el miércoles.

Lo que ya se conoce es el programa de la primera jornada del torneo y qué cabezas de serie se estrenarán el domingo 24. Todos ellos marchan por el lado del cuadro de Alcaraz. El domingo será el turno para el debut de Ben Shelton desde las 18:00 hora española, de Novak Djokovic, que se medirá al local Learner Tien y de Medvedev.

En Nueva York todavía hay secuelas de lo sucedido en la final del Masters 1.000 de Cincinnati. Los problemas físicos que llevaron a la retirada de Sinner cuando caía por 5-0 ante Alcaraz y la posterior reacción del español han deparado una reacción cuando menos curiosa por parte del que fuera jugador Andy Roddick. El estadounidense ha ido más allá de lo que se vio por televisión. En su opinión, la solidaridad que mostró Alcaraz con el italiano le podía haber provocado problemas al español. La cercanía que mostró Carlitos pudo resultar contraproducente para sus intereses debido a la cercanía con el US Open. "Creo que el único error que Carlos cometió a lo largo de toda la semana en Cincinnati fue su proximidad con Jannik a la conclusión de la final, cuando empezamos a sospechar que Jannik no se sentía bien. Quizás fuese algo de un día, pero no me importa: no debió darle un abrazo en la red. Me encanta que estos dos tipos sean de lo más caballerosos, que tengan esa clase, pero si yo fuese el entrenador de Carlos, le diría que se alejase de él, que no estuviese cerca, que no fuese a chequear si está bien, que se saltase las fotos juntos. Carlos, ¡aléjate de él si está enfermo!", apuntó Roddick pensando en que la enfermedad que afectó a Sinner pudiera resultar contagiosa. "Si hubiese contraído un virus que podría reproducirse en su cuerpo durante cuatro o cinco días, la preparación para el US Open se complicaría mucho más", se planteó el exjugador.

Antes de comenzar los cuadros principales del US Open, el torneo ya puede presumir de que el nuevo formato del dobles mixto resultó un éxito al menos en cuanto a público se refiere. 78.000 personas se dieron cita en el Arthur Ashe Stadium en los dos días de competición que terminaron con la victoria de dos especialistas en dobles, Sara Errani y Andrea Vavassori.