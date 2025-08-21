Acceso

Alcaraz ya tiene rival para su debut en el US Open y jugaría con Djokovic en semifinales

El murciano arranca frente a un jugador local, Reilly Opelka, y tendría a Medvedev y Ben Shelton en el camino hacia el título en el último Grand Slam de la temporada

FILE - Carlos Alcaraz, of Spain, returns to Italy's Jannik Sinner in the men's singles final at the Wimbledon Tennis Championships in London, July 13, 2025. (AP Photo/Joanna Chan, File)
Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, se estrenará en Nueva York este año contra el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo, y comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en las semifinales.

Alcaraz, número 3 del ránking mundial, también podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev, campeón de este torneo en 2021, en cuarta ronda, y con Ben Shelton (n.6) en un hipotético cuarto de final, según el sorteo celebrado este jueves en Nueva York.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (n.87) y comparte lado del cuadro con el alemán Alexander Zverev.

