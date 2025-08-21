Alcaraz ya tiene rival para su debut en el US Open y jugaría con Djokovic en semifinales

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, se estrenará en Nueva York este año contra el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo, y comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en las semifinales.

Alcaraz, número 3 del ránking mundial, también podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev, campeón de este torneo en 2021, en cuarta ronda, y con Ben Shelton (n.6) en un hipotético cuarto de final, según el sorteo celebrado este jueves en Nueva York.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (n.87) y comparte lado del cuadro con el alemán Alexander Zverev.