Así están las cuentas de Alcaraz para ser número 1 del ranking ATP: depende de sí mismo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se medirán esta noche, a partir de las 21:00 horas, en la final del Masters 1000 de Cincinnati. Será un nuevo capítulo de una de las grandes rivalidades actuales del tenis y, al mismo tiempo, un duelo cargado de implicaciones en la carrera por el número uno mundial.

El murciano llega con una oportunidad de oro para acercarse a la cima que ahora mismo ocupa de forma sólida Sinner, líder del ranking durante más de 60 semanas. El italiano defiende el máximo de puntos tanto en Cincinnati como en el US Open, donde fue campeón el pasado año. Alcaraz, en cambio, apenas logró superar la segunda ronda en ambas citas en 2024, lo que le deja un margen enorme para sumar.

Si logra conquistar esta noche el título en la pista dura estadounidense, la distancia en la clasificación se reducirá de forma considerable. Y si además repite éxito en Nueva York, donde están en juego 2.000 puntos, el español asegurará de nuevo el número uno del mundo.

La recta final del calendario también juega a su favor: defender los cuartos en Shanghái, la tercera ronda en París-Bercy y la fase de grupos en las ATP Finals es un escenario mucho más cómodo que el de Sinner, obligado a revalidar títulos en varios torneos de máxima exigencia.

Antes de pensar en todo eso, la atención está centrada en esta noche en Cincinnati. "Contra Sinner siempre saco mi mejor versión", recordó Alcaraz tras su triunfo en semifinales ante Zverev. El último precedente, la final de Wimbledon, cayó del lado del italiano. El murciano confía en ajustar su estrategia para equilibrar la balanza y empezar a pavimentar el camino de regreso al número uno con un título de prestigio en Ohio.