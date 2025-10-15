Así funciona Raya: la app de citas de los mensajes sexuales de Drapper

La estrella del tenis Jack Draper se ha colocado en el ojo del huracán tras la filtración de mensajes íntimos del tenista en una app de citas para famosos. El breve encuentro de Jack Draper con Lauryn Goodman en la aplicación de citas de celebridades Raya se ha convertido en una tormenta mediática, con mensajes filtrados y nuevas afirmaciones que convirtieron una cita casual para tomar un café en un escándalo sensacionalista.

El tenista número uno de Gran Bretaña contactó con la estrella de telerrealidad Lauryn Goodman en Raya en abril. Su primer encuentro tuvo lugar en septiembre en un café de Wandsworth, al suroeste de Londres, donde, según testigos, la pareja compartió un café, un paseo y un breve beso antes de que Goodman se marchara.

A pesar de la aparente discreción de la cita, el desenlace no ha sido nada tranquilo. Unos mensajes privados subidos de tono han desatado un tormenta mediática y un revuelo en redes que ha supuesto un verdadero toque de atención para el tenista.

Fotos sin camisa e invitaciones al jacuzzi

Según The Sun on Sunday, Draper le envió a Goodman una serie de fotos sin camisa desde la cama y le hizo preguntas provocativas, como "¿No querrías algo con qué jugar?" . También sugirió acompañarla a un jacuzzi, pero Goodman se negó.

"Jack le enviaba mensajes sensuales para intentar descubrir qué le interesaba", declaró una fuente al medio. "Lauryn es una sorpresa y no revelaba mucho, así que intentó atraerla con fotos suyas semidesnudo".

La fuente agregó que Draper invitó a Goodman a regresar a su apartamento después de su cita pero ella no accedió.

Lauryn, que tiene dos hijos con el futbolista inglés Kyle Walker, ha dicho a sus amigos que no le interesan las relaciones casuales. Una fuente cercana a ella declaró: «Lauryn busca algo más serio. Quiere darles a sus hijos una familia estable y alguien a quien se sienta orgullosa de que admiren».

Goodman, aficionada al pádel y exparticipante de Celebs Go Dating de E4, ha permanecido soltera desde que se separó de Walker.

La sorpresa de Draper

Fuentes cercanas a Draper aseguran que el tenista está muy sorprendido por todo lo ocurrido. "Es improbable que Jack imaginara que podría ser víctima de una trampa en una aplicación de citas pero a supuesto una llamada de atención en toda regla".

El incidente ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan las figuras públicas para mantener su privacidad, incluso en momentos aparentemente cotidianos.

Muy popular entre deportistas

Otras estrellas deportivas de alto perfil también han sido cazados en Raya como el futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, el centrocampista del Manchester United Mason Mount, el siete veces campeón mundial de F1 Lewis Hamilton o la estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles.

La aplicación también es frecuentada por estrellas del cine, la televisión y la música, como Demi Lovato, Channing Tatum, Zac Efron y Niall Horan. Raya se lanzó inicialmente como una aplicación de citas en 2015, pero agregó funciones adicionales para permitir que los A-listers promocionen su trabajo y se conecten entre sí.

¿Qué es y como funciona Raya?

Tinder, Bumble o Meetic y Grindr son algunas de las aplicaciones más conocidas y utilizadas a nivel mundial por los usuarios para establecer nuevos vínculos y darle una nueva oportunidad al amor. Los famosos y millonarios también utilizan este tipo de 'apps' para ligar pero de una forma más discreta y menos conocida. Raya es la que más suscriptores ha ganado durante el año 2021. Grandes rostros conocidos como Sharon Stone, Ben Affleck, o Cara Delevigne la han utilizado. Incluso, Risto Mejide reveló haber comenzado a utilizarla tras finalizar su relación con Laura Escanes.

El CEO de la empresa explicó en un reportaje de The New York Times que no le interesan aquellas personas que solo saben subir fotos de sus deportivos y mansiones. Buscan algo más. Valoran el estilo y el buen gusto.

La plataforma garantiza exclusividad e intimidad. Por este motivo solo acepta el 8% de peticiones de acceso. Se trata de una aplicación desarrollada en 2015 por Daniel Gendelman, un joven californiano, que quiso crear un espacio exclusivo donde sus «miembros pueden obtener acceso a personas y oportunidades excitantes alrededor del mundo», según se explica en la propia web del sitio.

¿Cómo están tan seguros de que solo funciona para famosos? La aplicación cuenta con un comité anónimo que se encarga de revisar y aprobar cada una de las solicitudes de registro que llegan en la app. La aprobación depende de la popularidad del aspirante, pero, el hecho de que seas famoso no significa que el proceso sea rápido. Muchos usuarios han tenido que esperar meses en lista de espera para poder empezar a usar la plataforma.

El precio de esta app es de 16,99 euros mensuales aunque también está la versión Raya+ que sube hasta los 44,99 euros por mes. 299,99 euros si lo contratas anualmente.