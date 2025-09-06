Así sufrió y vibró Alcaraz viendo el triunfo de Granollers en la final de dobles del US Open: carreras, camiseta en la cara...

Carlos Alcaraz acudió al USTA Billie Jean King National Tennis Center, las instalaciones del US Open, el día antes de jugar la final individual contra Jannik Sinner. Tuvo en entrenamiento suave, con su hermano Álvaro de sparring.

Después, mientras estaba descargando en el gimnasio en la bicicleta, vio por televisión la final de dobles, que enfrentaba a otro español, Marcel Granollers, y su pareja argentina Horacio Zeballos, contra Joe Salisbury y Neal Skupski. Fue un encuentro muy emocionante, en el que los ganadores remontaron tres pelotas de partido con 5-4 y 0-40 abajo en el tercer set y se impusieron por 3-6, 7-6 (7/4) y 7-5

Alcaraz demostró que el tenis le gusta más allá de practicarlo. Su catálogo de gestos al ver la final lo dice todo. Primero, con el resto de Granollers que les dio el break con el que podían cerrar el encuentro.

Saltó, se fue para atrás y movió la mano, como diciendo: "Menudo golpe", por el tiro de su compatriota.

Pero no se quedó ahí. En el resto del duelo, carreras, la camiseta en la cara y los puños al aire al final como si hubiera metido una derecha ganadora, rodeado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero; de uno de sus fisios, Juanjo Moreno; y de su médico, Juanjo López.

Alcaraz y Granollers, si el cansancio no lo impide, estarán el próximo fin de semana defendiendo a España en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, que se juega en Puente Romano, en Marbella.