Bellucci y su partido contra un Alcaraz de 16 años: “Me avisaron: 'Este chico va a ser muy bueno'”

Carlos Alcaraz contra Mattia Bellucci, segunda ronda del US Open 2025. No hay precedentes en torneos de la ATP, pero los dos tenistas sí se han enfrentado ya en una ocasión. Fue en un torneo Future, en enero de 2020, disputado en Manacor, en la Rafa Nadal Academy. El italiano tenía 18 años y el español, 16. “Un amigo me escribió diciendo: ‘Este chico va a ser muy, muy bueno’”, afirma Bellucci, a ATPTour.com. “Le dije: ‘No lo conozco’. Era dos años menor que yo y no jugaba mucho en categorías júnior. Así que en ese momento no reconocí su nombre”, prosigue.

“Entré a la cancha y jugué los tres primeros juegos, pensando: ‘Quizás no gane, pero puedo ser competitivo en este partido’”, continuó Bellucci. “Luego perdí 6-2 y 6-1. Fue un partido muy difícil, y no me lo esperaba, ¡pero ahora lo conozco mejor!”, prosigue.

Lo que se encontró Mattia fue un chaval que “restaba como un loco”. “Tomaba la pelota muy pronto y no me daba tiempo a hacer mucho, pero también recuerdo que me divertí. Fue una sorpresa, obviamente, pero no fue como que me estaba equivocando, sentí que estaba jugando bastante normal. También tenía curiosidad por jugar con él porque todos decían que era bueno”, explica. En ese partido había 20-30 personas en la grada. En la Arthur Ashe esta noche habrá miles.

Carlos Alcaraz conquistó ese torneo, sobre tierra batida. La semana siguiente se disputó otro, también en la Rafa Nadal Academy, en pista dura, y el murciano fue igualmente el vencedor. Un mes después, todavía con 16 años, disputaría su primer partido de un torneo ATP, en Río de Janeiro: ganó a Albert Ramos.

Después de ese partido con Ramos, llegó la pandemia y Alcaraz ya no jugó más torneos ATP. En 2021 todavía disputó algún Challenger, y también se estrenó en los cuatro Grand Slams. En el US Open, concretamente, llegó a cuartos, eliminando a Tsitsipas el día que el griego dijo: "Nunca había visto a nadie pegar a la bola tan fuerte". En el US Open de 2022, el murciano conquistó su primer Grand Slam y se convirtió en el número uno más joven de la historia.