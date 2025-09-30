La bronca de Alcaraz con el juez de silla en la final del ATP 500 de Tokio: “No has jugado al tenis en tu vida”

Carlos Alcaraz tuvo un comienzo movido de final del ATP 500 de Tokio contra Taylor Fritz. En el descanso del quinto juego tuvo una discusión con el juez de silla, el irlandés Fergus Murphy.

Hay que retroceder unos minutos. Con 2-1 a favor de Fritz, y 40-15 para el español, se vivió un punto intenso. Carlos tuvo que defender algunas pelotas al límite, resbalando, de lado a lado, pero consiguió tomar el control y se fue a la red. Era una volea cómoda, pero la falló.

El murciano vio que rápidamente se puso a funcionar el contador para sacar. El punto había sido intenso, pero Alcaraz se tomó su tiempo, se fue a por la toalla y no se dio prisa en ningún momento, como esperando a que le llegara el warning, como si quisiera que sucediera para después echar la bronca al árbitro.

Lo hizo en el descanso, sin perder los papeles en ningún momento: “¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida", le dijo.

La situación no afectó de más al español, que se llevó ese juego con un punto espectacular, con una dejada y un globo, y después se generó tres pelotas de break, aunque no pudo concretar ninguna.

La rotura llegaría más tarde, para encarrilar el primer set, que se llevó por 6-4.